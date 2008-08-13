مخالف لغو دیدار با صباباتری بودم / تعامل نیاز اساسی تیم ملی با باشگاه هاست

رسول فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد خبر تعویق زمان برگزاری دیدار این تیم برابر صباباتری گفت: متاسفانه شورای تامین شهر قم به علت برگزاری مراسم های خاص در روز ولادت حضرت قائم (عج) و همچنین شلوغی این شهر در روز یکشنبه هفته آینده، خواستار لغو این دیدار بود که به شدت با این مساله مخالفت کردیم اما در نهایت این بازی با وقفه یک روزه ایجاد می شود.

مدیرعامل باشگاه برق شیراز با بیان اینکه مسئولان می توانستند همانند فصل گذشته که پس از سفر مقام معظم رهبری به شیراز، مسابقات تیم های این شهر در ورزشگاه سعادت شهر برگزار شد، این دیدار را در ورزشگاه های صباشهر یا تهران برگزار می کردند، افزود: با توجه به تمام مشکلاتی که پس از تعویق این دیدار برایمان بوجود آمد، با قدرت برابر صباباتری به میدان می رویم تا ضمن حفظ صدرنشینی، به روند رو به رشد خود در هشتمین دوره لیگ برتر ادامه دهیم.

فلاح با بیان اینکه این باشگاه در اندیشه جذب یک مدافع و یک مهاجم است، اظهار داشت: هرگز مغرور نمی شویم و با قدرت در مسابقه های بعدی هم به میدان می رویم تا بتوانیم در این فصل جایگاه خوبی را در رده های بالای جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر بدست آوریم.

وی با انتقاد از برخوردهای بعضی از مربیان و مدیران باشگاه ها با سرمربی تیم ملی تصریح کرد: این درست است که غیبت بعضی از بازیکنان کلیدی می تواند به یک تیم ضربه بزند اما نباید فراموش کنیم که موفقیت تیم ملی باعث سرفرازی نام ایران در مجامع بین المللی می شود و اثرات مثبت آن می تواند برای فوتبال باشگاهی کشور بسیار زیاد باشد.

مدیرعامل برق شیراز با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی باید بین مسئولان و مربیان تیم ملی و تیم های باشگاهی تعامل ایجاد شود، گفت: این یک نیاز اساسی که خلا آن احساس می شود. بنده به عنوان مدیرعامل برق حاضرم برای ایجاد این تعامل میزبان مدیران و مربیان تیم ملی و باشگاه های کشور در شیراز باشم تا در یک نشست صمیمانه میان طرفین، مشکلات موجود حل شده و با تعامل بین تمام عوامل اجرایی فوتبال، شاهد موفقیت های آتی تیم های ملی و باشگاهی خود در مسابقات بین المللی باشیم.