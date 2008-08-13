پوشش ضعف ائتلاف ؛ بررسی طرح استعفای مشرف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، این نمایندگان مخالفت خود را با قطعنامه عدم اعتماد به پرویز مشرف، اعلام کردند.

ائتلاف حاکم در پاکستان هفته گذشته از برنامه خود برای احضار مشرف به دادگاه به اتهام نقض قانون اساسی، رساندن کشور به یک بن بست سیاسی، و فروپاشی اقتصادی خبر داد.

گروه ائتلاف از او خواسته بودند تا کناره گری کند، اما مشرف با این درخواست موافقت نکرد.

در پی این موضوع مجلس پاکستان امروز جلسه بررسی شروع تدابیری برای برکناری مشرف را برگزار کرد و مشرف نیز ضمن بیان اینکه از خود در برابر اتهامات وارده دفاع خواهد کرد، از اینکه دشمنانش بتوانند او را از سمتش برکنار کنند،ابراز تردید کرد.

دراین رابطه ، "جام محمد یوسف " یک عضو طرفدار مشرف درمجلس پاکستان گفت اگر بخواهند مشرف را برکنار کنند ، آنها با این مسئله مقابله خواهند کرد.

از سوی دیگر، "جاوید هاشمی " عضو حزب رابطه اسلامی اظهار داشت بسیاری از اتهامات علیه مشرف تنظیم، و پس از آماده شدن آنها را به مجلس ارائه خواهند کرد.

وی افزود: ما به قدرت خود برای برکناری مشرف اطمینان داریم.

رسانه ها گزارش می دهند که مشرف همچنین از انتقادات دشمنان خود درمنطقه قبایلی هم درامان نمانده و دشمنان وی با برگزاری تظاهراتی مقابل مجلس خواستار برکناری او شدند.

همچنین "محمد خان" مسئول کمیته دفاع از مناطق قبایلی در پاکستان گفت: بیشتر مردم خواهان برکناری مشرف هستند زیرا وی کشور را ویران کرده و ما خواهان توقف درگیری ها در مناطق قبایلی هستیم.

در این بین امروز ریچارد بوچر معاون وزیر خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا گفت که کشورش روند جاری در پاکستان را یک مسئله داخلی تلقی می کند و در آن دخالت نخواهد کرد.

به عقیده کارشناسان دخالت آمریکا برای ممانعت از استیضاح مشرف به موقعیت واشنگتن در پاکستان لطمه جدی خواهد زد.

"ظفر نواز جسپل" تحلیلگر سیاسی پاکستانی در گفتگو با پرس تی وی، ضمن اظهار این مطلب افزود، دولت آمریکا ممکن است از روابط خود برای تاثیر گذاری در این قضیه استفاده کند ولی بسیاری از اعضای ائتلاف بر این باورند که واشنگتن برای حفظ وجهه خود و آسیب خوردن روابطش با دولت حاکم در پاکستان از دخالت در جریان استیضاح خودداری خواهد کرد.

نواز جسپل بر این باور است که حتی اگر استیضاح انجام نشود یا مشرف موفق شود با موفقیت از خود دفاع کند، بحران سیاسی کشور و فشارها برای کناره گیری وی از قدرت، همچنان ادامه خواهد یافت.

این تحلیلگر سیاسی پیش بینی کرد، با اینکه مشرف امروز در دیدار خود با سه عضو برجسته مسلم لیگ بر خودداری از استعفا پافشاری کرده است، اما به احتمال قوی فشار افکار عمومی و مخالفان در روزهای آینده، وی را وادار به بازنگری در تصمیم خود و کناره گیری از قدرت خواهد کرد.

اما در عین حال برخی شخصیتهای پاکستانی براین باورند که ائتلاف حاکم در تلاش برای سلب اعتماد از رئیس جمهوری پاکستان از طریق پارلمان اشتباه بزرگی مرتکب شده است.

"احمد رضا قصوری" مشاور حقوقی رئیس جمهوری"مشرف" که عالی ترین مقام قانونی پاکستان به شمار می رود گفت دراینکه دولت ائتلافی حاکم بتواند وی را از سمت خود کنار کند ، تردید وجود دارد، زیرا قانون به مشرف این حق را داده است که درباره مسئله کنار گذاشتن وی به دیوان عالی کشور رجوع کند، برای اینکه براساس ماده 47 قانون اساسی کنار گذاشتن رئیس جمهوری فقط در برخی موارد می تواند مطرح شود که مهمترین آن عبارت است از ناتوانی جسمی که مانع از انجام وظایف وی شود ، یا اینکه عملکرد نامناسبی داشته باشد".

"عابد نقوی" از رهبران اسلامی پاکستان نیز در این ارتباط ضمن اشتباه توصیف کردن این اقدام ائتلاف آن را ناشی از عدم موفقیت آنها در 5 ماه گذشته دانست.

نقوی افزود : مشرف شخصی نظامی است و از سوی ارتش حمایت شده و به مدت 9 سال بر ارتش و کشور حاکم بوده است و زمانی که لباس نظامی خود را کنار گذاشت به این معنا نیست که ارتش از حمایت وی دست برداشته است.

وی با اشاره مشکلات پاکستان درعرصه های مختلف گفت که متاسفانه رهبران سیاسی مشکل اصلی کشور را درک نکرده اند و این گروه با طرح برکناری رئیس جمهوری در صدد توجیه ناتوانی خود در حل مشکلات کشور هستند.

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گزارش:حسین امیری



