راه اندازی واحد خدمات اقتصادی ایران در کشورهای دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در دیدار سفرای اقتصادی ایران در کشورهای دنیا با فعالان بخش خصوصی در محل اتاق بازارگانی ایران گفت: تحقق سند چشم انداز بیست ساله کشور اقتضائات بین المللی خاص خود را دارد، ساده لوحی است اگر گمان کنیم بدون در نظر گرفتن این پیش شرطها می توان سند چشم انداز بیست ساله را محقق کرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در این راستا باید سیستم های روابط خارجی را فراهم کنیم، البته چالشهای جهانی برای ایران کم نیست.

وی تصریح کرد: اگر اصل 44 قانون اساسی تحقق یابد به معنای حضور بخش خصوصی در حوزه های اقتصادی کشور است، در چنین شرایطی اگر قرار بر دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله است باید اولا سرمایه گذاری های خصوصی داخلی و خارجی در اقتصاد صورت گرفته و ارتباط بلندمدت با کشورهای دنیا برقرار شود.

به گفته نهاوندیان، تبعا بخش خصوصی ایران دعوت به سکانداری در کشور شده و به همین جهت نیز از نمایندگان سیاسی ایران در سایر کشورها درخواست می شود با اعتقاد کامل به این قضیه از سیاسی شدن بیش از حد روابط ما با دنیا جلوگیری نمایند.

وی ادامه داد: سیاسی شدن بیش از حد روابط ایران با دنیا قطعا به اقتصاد لطمه می زند چراکه هر معامله کوچکی باید حتما با حساسیت های سیاسی پیش رود این درحالی است که بدخواهان ایران اسلامی هر رابطه سیاسی را تاثیرگذار مستقیم در روابط اقتصادی می دانند.

این مقام مسئول در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: ایران باید از سیاسی کردن روابط خود با سایر کشورهای دنیا بپرهیزد؛ ضمن اینکه ارتباط کشور با دنیای بیرون در عین حالی که نیازمند توجه به پتانسیل های اقتصادی بوده، برای اینکه به مرحله اقدام برسد نیازمند ارائه وضعیت اقتصادی خود به همگان است.

وی اظهار داشت: در این تصویر، مهم این است که تصویر با ثباتی از اقتصاد و سیاستهای اقتصادی ایران و جهت گیری های آن ارائه شود، اگر اقتصاد ایران و تصویری که جهان خارج از آن دریافت می کند، ملتهب، مضطرب و با نوسانات بیش از حد به طرفهای خارجی ارائه شود آنها حداقل کاری که خواهند کرد این است که صبر کنند تا ببینند که چه اتفاقی در اقتصاد ایران رخ می دهد، اما این امر به معنای از دست دادن فرصت برای ایران است.

نهاوندیان گفت: این سخن به حاملات پیام و تصویر اقتصاد ایران و نیز به سیاستگذاران داخلی ما ربط دارد؛ چراکه وظیفه داریم فضای کسب و کار ایران را با سیاستهای باثبات معرفی کرده و هر عاملی که به اضطراب رسد، از فرصت ما می کاهد.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در شرایط کنونی که کشور درگیر برخی محدودیتها و تحریم ها و فشارهای اقتصادی برخی مخالفان ایران در صحنه بین المللی بیش از تحریم قطعنامه ای است و نمونه بارز آن نیز اعمال فشار در روابط بانکی و تامین اعتبار پروژه ها است، اتاق بازرگانی به طور مشخص می تواند در کاهش هزینه این محدودیتها نقش آفرینی کنند ولی این امر با هماهنگی نمایندگان ایران در سایر کشورها و تعامل همه جانبه با دستگاه دیپلماسی کشور امکان پذیر است.

نهاوندیان افزود:نوع گفتمان ما در سفرهای اخیر این بوده که ایران در شرایط فعلی تنها کشور متضرر در تحریم ها نیست بلکه می توان به راحتی گفت که ایران کشور قابل تحریمی نیست و هر کس گمان کند که رفتار سیاسی ما را در برابر فشارها مجبور به تغییر خواهد کرد سخت در اشتباه است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: به صراحت می توان گفت که تنها راه حل گفتگو است اما برای تخفیف هزینه های اقتصادی که طرف مقابل ما را نیز درگیر می کند، سه نکته باید مورد تاکید قرار گیرد به این معنا که در هرحال می توان محدودیتها را در حداقل قطعنامه ای حفظ کرد چراکه در برخی مواقع محدودیتها بیش از حد قطعنامه ای است و علاوه بر اینکه هزینه مبادله را بالا می برد، بنگاه های طرف مقابل را نیز متضرر می کند در این راستا دستگاه های سیاسی می توانند هزینه ها را حداقل کنند.

وی ادامه داد: مشکلات بانکی پیش آمده که از طریق فشار آمریکا با بانکهای دیگر دنیا اعمال شده راه حل هایی را خواهد داشت ولی باید غیرسیاسی باشد، البته در این راستا اتاقهای بازرگانی و اتاق های مشترک می توانند راه های واسط را پیدا کنند.

نهاوندیان گفت: بخش خصوصی ایران با سایر کشورها می تواند این پیام را به مسئولان دیپلماسی ارائه دهد که هزینه های اقتصادی تحریم قابل قبول نیست و اهداف سیاسی ناشی از تحریم قابل دسترس نخواهد بود، این پیام در مذاکره بین اتاقها بخوبی قابل انتقال است.

این مقام مسئول در اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت این است که به هرحال تحریم ها برطرف می شود و برای آن روز باید آمادگی خود را در گسترش روابط اقتصادی با دنیا ارتقاء داد. این آمادگی باید از امروز ایجاد شود.

وی ادامه داد: آن روز رقابت چندان شدید خواهد بود که هر کشوری که زودتر در ایران حضور یابد قطعا برنده خواهد بود. فرصتهایی که هم اکنون در اقتصاد پویای ایران وجود دارد اگر از زبان فعالان بخش خصوصی به طرفهای مقابل خود در سایر کشورها گفته شود قطعا اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.

نهاوندیان ادامه داد: برخی از زمینه های زیرساختی اقتصاد ایران برای طرفهای مقابل هنوز شناخته شده نیست که بر این اساس پیشنهاد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزاری سمینارهای روز اقتصاد ایران با کمترین بار سیاسی است.

وی با تشریح اقدامات اتاق بازرگانی برای برقراری ارتباط با طرفهای خارجی خود گفت: موضوع راه اندازی واحد خدمات اقتصادی در پایتخت کشورها که مورد هماهنگی اتاق بازرگانی و وزارت امور خارجه است، همکاری سفرا باید صورت گیرد. این درحالی است که مرکز تجاری سودان آغاز به کار کرده و در آلمان نیز تصمیم اولیه گرفته شده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: بر این اساس توافقاتی با رئیس جمهوری صورت گرفته که امید است توان مالی اتاق در این رابطه ارتقاء یابد تا بتوان تعداد قابل توجهی از این واحدها را در کشورها ایجاد کرد.