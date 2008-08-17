تلاش محققان پژوهشگاه رویان برای پیوند عضو از طریق مهندسی بافت

دکتر عبدالحسین شاهوردی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات پژوهشگاه رویان در زمینه پیوند اعضا از طریق مهندسی بافت گفت: تولید بافت از طریق مهندسی بافت یکی از آرزوهای محققان دنیاست که در این زمینه محققان پژوهشگاه نیز اقداماتی انجام داده اند.

وی اضافه کرد: پژوهشگران این پژوهشگاه درصددند تا بتوانند بافتی را با کمک پلیمرها و فناوری های نوین تولید کنند. در این زمینه گامهایی برداشته شده است ولی تاکنون موفق به تولید بافت و یا ارگان از طریق سلولهای بنیادی نشده اند.

شاهوردی با اشاره به دستاوردهای این پژوهشگاه از دستیابی محققان به دانش فنی تولید سلولهای بنیادی پر توان القایی خبر داد و افزود: در سالهای اخیر محققان کشور با عدم تطبیق ژنتیکی سلولهای بنیادی جنینی مواجه بودند که برای جبران این محدودیت موفق به تولید سلولهای پر توان القایی شدند.

وی اضافه کرد: در این فرآیند سلولهای پوست موش و انسان با کمک انتقال ژنهای مورد نظر، باز برنامه ریزی شده به سلولهای بنیادی پرتوان القایی که شبیه سلولهای بنیادی هستند ولی محدودیت سلولهای جنینی را ندارند، تبدیل شدند که این امر سبب افزایش توان مضاعف محققان درتولید سریعتر این سلول ها شده است.

شاهوردی با بیان اینکه با این موفقیت کشور ما پس از کشورهای آمریکا، ژاپن ، آلمان و چین پنجمین کشور دارنده این دانش فنی است، تاکید کرد: سلولهای پرتوان القایی علاوه بر اینکه بسیاری از مشکلات مربوط به کاربردی کردن سلول های بنیادی جنینی را برطرف می کند، محققان کشور را در بحث ژن درمانی، توسعه داروسازی، ناهنجاری شناسی جنین ها و مطالعه عملکرد ژنها نیز توانمند می کند.

معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه رویان به فعالیتهای این پژوهشگاه در زمینه تولید جنین گاوی تراریخته اشاره کرد و اظهار داشت: در این زمینه توانستیم جنین های تراریخته گاوی که دارای پروتئین TPA هستند را جدا سازی و با موفقیت داخل داخل ژنوم گاوی قرار دهیم .