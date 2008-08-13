سرویس گوگل استریت ویوو علیه بنیانگذار گوگل!

به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگترین موتور جستجوی دنیا سرویس "گوگل استریت ویوو" را در ماه می 2007 راه اندازی کرد. این سرویس چشم اندازی 360 درجه ای را از خیابانها و قسمتهای مختلف شهرهای نیمی از دنیا درحالی که کاربران روی صندلی جلوی رایانه خود نشسته اند ارائه می کند.

به دلیل وضوح تصویر بسیار بالای تصاویری که این سرویس ارائه می کند حتی امکان تشخیص چهره افراد، خانه ها و خودروهای آنها وجود دارد. به همین علت بسیاری از حامیان حقوق و حفظ حریم خصوصی افراد نسبت به این سرویس بارها اعتراض کرده اند.

در این راستا، انجمن عام المنفعه Nlpc آمریکا که از سال 1991 با هدف حفظ اخلاق عمومی در تحقیق، آموزش و عملکردهای قانونی حمایت می کند تصمیم گرفت از اسحله خود گوگل در پاسخ به عملکردهای نامناسب این سرویس استفاده کند.

تصاویر گوگل استریت ویوو از خانه بنیانگذار گوگل

به همین منظور با استفاده از سرویس گوگل استریت ویوو اطلاعات حساس و بسیار خصوصی را از خانه و محل سکونت "لری پیج" یکی از دو بنیانگذار گوگل تهیه کرد.

در این سند هفت صفحه ای که با رایانه در کمتر از 30 دقیقه ایجاد شده است تمام کاربران می توانند در سایت این انجمن خانه پیج را با تمام جزئیات مشاهده کنند.

این جزئیات شامل، ماشینهای پارک شده در گاراژ، جزئیات مربوط به ویلا، فاصله دقیق در اصلی تا عمارت و خیابانهای منتهی به عمارت می شود. همچنین کاربران می توانند به وضوح باغبانها و محافظان خانه را ببینند و حتی بفهمند که بنیانگذار بزرگترین موتور جستجوی دنیا هر روز صبح صبحانه چه می خورد.

براساس گزارش وب نیوز، در این خصوص مدیر کل Nlpc اظهار داشت: "در دنیای گوگل حریم خصوصی دیگر وجود ندارد. به طوری که جزئی ترین اطلاعات زندگی خصوصی هر یک از ما می تواند به راحتی در اختیار همه قرار گیرد. این اطلاعات را تمام کاربران دنیا می توانند در کمتر از 30 دقیقه جمع آوری کنند و در پرونده شخصی خود با دیگران به اشتراک بگذارند. در واقع با کمک سرویسهای گوگل و تنها با یک کلیک ساده ماوس حریم خصوصی ما نقض می شود. به همین منظور ما تصمیم گرفتیم از اسحله گوگل علیه خود آن استفاده کنیم."