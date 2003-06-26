عربستان مجوز فعاليت صدها مبلغ ديني را به حال تعليق در آورد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از خبرگزاري رويترز، معاون امور اسلامي و اوقاف عربستان گفت : برنامه اي براي آگاه ساختن ائمه جماعات و خطباي عربستاني صورت خواهد گرفت تا آنها پيامي به مردم برسانند كه حملات 11 سپتامبر با تعاليم دين اسلامي در تضاد بوده است ، در حالي كه بيشتر عاملان اين حملات را به شهروندان سعودي نسبت داده اند.

عبد الرحمن المطرودي افزود : اگر مبلغي براي چنين ماموريتي مناسب تشخيص داده نشود از او مي خواهيم از كار خود كناره گيري كند يا اينكه بارديگر آموزش داده شده و براي اين كار آماده شود.

وي اين اقدام را بخشي از بازنگري سازمان امور مبلغان در عربستان خواند و تصريح كرد: اين اقدام در واكنش به انفجارهاي رياض در ماه گذشته و يا به خاطر فشار هايي كه براي اعمال محدوديت بر اين موسسه اسلامي صورت مي گيرد ، نيست .

به گفته وي ، غرب اين موسسه را به تغذيه فكري آنچه افراطي گري ناميده، متهم كرده است .

المطرودي افزود كه علما متوجه ناآگاهي برخي ائمه و خطبا شده اند و لذا حركتهايي براي ايجاد اصلاحات در اين موسسه سعودي پيش از انفجارهاي ماه گذشته رياض كه طي آن 35 تن كشته شدند ، آغاز شد.

مقامات عربستان سه تن از علماي اين كشور را به خاطر حمايت از كساني كه آنها را تندروها توصيف كرده اند، بازداشت كرده اند.

رياض در حال حاضر تلاشهاي زيادي براي كنترل احساسات ضد آمريكايي مي كند كه در پي اشغال عراق از سوي نظاميان آمريكايي و حمايت واشنگتن از اسراييل تشديد شده است .

منتقدين غربي ، سيستم آموزشي عربستان و موسسات ديني اين كشوررا متهم به ايجاد فضاي مرده اي كردند كه در آن تندروي ضد آمريكايي تشديد شده است . اما المطرودي در واكنش به اين انتقادها تصريح كرد كه برخي آمريكايي از آنچه در عربستان روي مي دهد بي اطلاع هستند لذا بدون آگاهي از فرهنگ وآداب و سنتهاي اين كشور حكم صار مي كنند.

گفتني است چندي پييش دهها تن از نخبگان و انديشمندان عربستان در نامه اي به وليعهد اين كشور خواستار اجراي اصلاحات گسترده و رفع تبعيضها در عربستان شده بودند.





