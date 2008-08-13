دور جدید اقدام روانی غرب علیه ایران / ناوهای آمریکا، انگلیس و فرانسه در راه خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اینترنتی "گلوبال ریسرچ" ( مرکز تحقیقات جهانی سازی کانادا ) ناو آمریکایی "یو اس اس تئودور روزولت" و گروهای تهاجمی آن هم اکنون همراه با ناو "یو اس اس رونالد ریگان" و گروه های تهاجمی آن عازم آبهای خلیج فارس هستند. این دو ناو آمریکایی در حالی عازم خلیج فارس هستند که هم اکنون ناو "یو اس اس آبراهام لینکلن" و گروه عملیاتی آن به همراه ناو "پللیو" در خلیج فارس به سر می برند.

به نوشته این سایت خبری، ناو آمریکایی "یو اس اس آیوو جیمز" ، ناو انگلیسی "اچ ام اس آرک" ، دسته ای از رزمناوهای فرانسوی از جمله یک زیر دریایی هسته ای و جنگنده های "رافائل" این کشور که در عرشه ناو هواپیمابر تئودور روزولت مستقر می شوند نیز در راه خلیج فارس هستند.

رزمایش "بریمستون" که با حضور گسترده ناوهای هواپیمابر، رزمناو و زیردریایی های هسته ای از آمریکا، انگلیس و فرانسه در اقیانوس اطلس برگزار شده بود روز گذشته به پایان رسید. فرماندهی این تجهیزات جنگی در رزمایش بریمستون را ناو آمریکایی "یو اس اس تئودور روزولت" و گروهای تهاجمی آن برعهده داشت.

"گلوبال ریسرچ" مدعی شده که این رزمایش با هدف آماده شدن این کشورها برای دور جدید تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، ترتیب داده شده بود.

بر اساس همین ادعا و به گفته برخی کارشناسان ناشناس ، یکی از بندهای موجود در قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران که به گفته دیپلماتها در صورت موافقت نکردن تهران با بسته پیشنهادی غرب صادر می شود، محاصره دریایی ایران است و این رزمایش با هدف تمرین این عملیات انجام شده است.

این رسانه غربی در پایان با هدف تاثیرگذاری برمخاطبان خود ضمن ارائه یک سابقه تاریخی تلاش نمود این مانور را بزرگترین تجمع نظامی غرب نشان دهد و چنین آورده است: با رسیدن این ناوهای هواپیمابر به خلیج فارس و استقرار آنها، این بزرگترین حضور ناوهای جنگی در خلیج فارس پس از جنگ اول و دوم خلیج فارس خواهد بود که با هدف تحت فشار قرار دادن ایران انجام می شود!