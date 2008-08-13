اجرای 9 کیلومتر لوله گذاری فاضلاب در اردکان پایان یافت

محمد مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: عملیات اجرایی 9 کیلومتر لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر اردکان که از فروردین ماه سال جاری با اعتبار 5/6 میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی آغاز شد و در مرداد ماه به پایان رسید.



وی افزود: این عملیات در محدوده های میدان شفق تا میدان چادرملو و خیابان شهید باهنر اردکان اجرا شده است و عملیات یاد شده با لوله هایی در اقطار 200 تا 800 میلی متر و از جنس پلی اتیلن دو جداره انجام شده است.



این مسئول یادآور شد: در حال حاضر آبفای اردکان 21 هزار و 374 مشترک آب را تحت پوشش قرار داده و از ابتدای سال جاری تاکنون مشترکین این شهر بالغ بر یک میلیون و 419 هزار مترمکعب آب مصرف کرده اند.



در حال حاضر سیستم جمع آوری فاضلاب فقط در شهر یزد به بهره برداری رسیده است و در شهرهای اردکان، میبد، تفت و یزد این طرح در دست اجراست.