ساخت ماسک - دوربین غواصی برای عکاسی راحت تر در زیر آب

به گزارش خبرگزاری مهر، ماسک تصویربرداری دیجیتال غواصی به دلیل قرار گرفتن بر روی سر فرد به افراد قابلیت عکسبرداری و تصویربرداری بدون استفاده از دست را در زیر آب خواهد داد.

دوربین این ماسک دارای یک کارت حافظه SD و 16 مگابایتی بوده و در صورت نیاز به میزان بیشتری از حافظه این دوربین از کارتهای میکرو SD نیز حمایت کرده و می توان میزان حافظه آن را ارتقا داد.

این دوربین همچنین به خروجی USB مجهز بوده که انتقال تصاویر را از دوربین به راحتی از میسر می سازد.

گفته می شود این ماسک که به یک نمایشگر LCD نیز مجهز است تا عمق 5 متری ضد آب خواهد بود اما تجربیات نشان می دهد که تا عمق 35 متری نیز به راحتی این قابلیت خود را حفظ خواهد کرد.

مدل 3.1MP این ماسک از فاصله 1.2 متری توانایی ثبت 33 تصویر با وضوح بالا و 55 تصویر با وضوح پایین را داشته و مدل 5.0MP می تواند 29 عکس با کیفیت بالا و 45 عکس با کیفیت پایین را ثبت کند.

بر اساس گزارش گیزمگ، مدل 3.1MP با قیمت 80 دلار و مدل 5.0MP با قیمت 130 دلار به فروش خواهد رسید.