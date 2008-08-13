جلسه رفع اختلاف کاربری مساجد تاریخی در آذربایجان شرقی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در این جلسه که پیش از ظهر امروز برگزار شد، بر رعایت اصول دینی در بازدید از مساجد تاریخی تاکید و سازمان میراث فرهنگی موظف شد نسبت به اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ حرمت مساجد و اماکن تاریخی - دینی اقدام نماید.

رضا نوبری، مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی در این جلسه گفت: به نظر می رسد در نحوه استفاده از مساجد و اماکن مذهبی - تاریخی مواردی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: بعضی مشکلات موجود در استفاده از مساجد به عنوان موزه باید با تعامل دو طرف برطرف شود.

فخرالدین صابری، مدیرکل بقاع متبرکه سازمان میراث فرهنگی آرذبایجان شرقی نیز در این جلسه اظهار داشت: به تازگی تفاهمنامه ‌ای میان سازمان میراث فرهنگی با سازمان اوقاف منعقد شده است.

وی ادامه داد: برای بررسی وضعیت بقاع تاریخی باید کمیته‌های کارشناسی در استانها با استفاده از کارشناسان دو سازمان ایجاد شود و استانها موظف هستند برای حل مشکلات موجود تلاش کنند.

تراب محمدی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی نیز یادآور شد: شعار و سیاست سازمان میراث فرهنگی آذربایجان شرقی در سال جاری بازسازی و مرمت هرچه بیشتر مساجد تاریخی استان است.

وی عنوان کرد: با توجه به ابعاد گردشگری زیارتی و مذهبی استان، باید زمینه حضور هر چه بیشتر گردشگران مذهبی را فراهم کنیم.

محمدی همچنین با تأکید به برگزاری جلسات مشترک خاطرنشان کرد: باید در استفاده از مساجد تاریخی به عنوان موزه‌های مذهبی تلاش کرد تا استفاده از آنها مطابق موازین شرعی باشد.

طی ماه‌های اخیر، نحوه استفاده از مساجد تاریخی در آذربایجان شرقی که به عنوان موزه برای بازدید عموم قرار گرفته اند به شدت مورد انتقاد اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی قرار گرفت.

این مورد که به مسئله اختلاف بین سازمان میراث فرهنگی و اداره کل اوقاف قرار تبدیل شده بود با پادرمیانی برخی مقامات ارشد استانی حل شده و این جلسه نیز در راستای تعامل این دو نهاد برپا می شود.