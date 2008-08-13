تیم ملی والیبال در دیداری دوستانه مقابل ترکیه پیروز شد / مصدومیت شدید نظری افشار

به گزارش خبرنگارمهر، تیم ملی والیبال کشورمان که یکشنبه هفته جاری به منظور برپایی یک مرحله اردوی آماده سازی عازم ترکیه شد، شب گذشته در دیدار با تیم ملی میزبان با نتیجه 3 برصفربه پیروزی دست یافت.

دراین بازی که در سالن والیبال استانبول برگزار شد ملی پوشان والیبالیست کشورمان پس از پیروزی (25 بر 19) در دو گیم نخست، گیم سوم را هم با برتری (25 بر 21) به پایان رساندند.

البته با توافق مربیان دو تیم دیدار تیم های ملی والیبال ایران و ترکیه در گیم چهارم هم برگزارشد اما دراین ست بازیکنان کشورمان با شکست مواجه شدند.

حسین معدنی سرمربی تیم ملی والیبال ایران از هر 17 بازی اعزامی به ترکیه برای دیدار با تیم ملی این کشور استفاده کرد.

فرهاد نظری افشار والیبالیست دریافت کننده کشورمان در جریان بازی دیشب از ناحیه مچ پای راست با آسیب دیدگی شدیدی مواجه شد. استراحت مطلق و دوری از تمرینات تجویز پزشک تیم برای این بازیکن طی روزهای آینده است.

تیم ملی والیبال ایران که برای شرکت در نخستین دوره مسابقات AVC کاپ آسیا ( 30 شهریورماه تا 5 مهرماه - تایلند) آماده می شود دیدار دوم خود مقابل تیم ملی والیبال ترکیه را ساعت 18:30 امروز (به وقت ایران) برگزار می کند.

سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال ترکیه این تیم را برای شرکت در جام ملت های اروپا آماده می کند. به همین دلیل والیبالیست های ایران و ترکیه طی روزهای پنجشنبه و جمعه نیز به مصاف هم می روند.

تیم ملی والیبال ایران تا شنبه هفته آینده تمرینات خود را در "بورسا" محل کمپ تیم های ملی والیبال ترکیه) ادامه می دهد سپس به ایران باز می گردد.

پیکارهای قهرمانی AVC کاپ آسیا با حضور 8 تیم برتر آسیا برگزار می شود. تیم ملی ایران درگروه A مرحله مقدماتی با تیم های تایلند (میزبان)، کره جنوبی و چین دیدار می کند. درگروه B نیز تیم های استرالیا، ژاپن، چین تایپه و هندوستان به مصاف هم می روند.