جلسه ستاد گسترش فرهنگ عفاف و حجاب سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت کنندگان و اعضای ستاد گسترش فرهنگ عفاف و حجاب سازمان تبلیغات اسلامی در نشست امروز به ارائه گزارش و عملکرد و وظایف سازمان خود پرداختند.

حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی مدیرکل اداره کل امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی که ریاست این جلسه را برعهده داشت با اشاره به وظایفی که شورای عالی انقلاب فرهنگی برعهده سازمانها قرار داده و تفاهم نامه ای که میان سازمان تبلیغات و شورای فرهنگ عمومی به امضا رسیده از شرکت کنندگان خواست حداکثر تا 10 شهریورماه گزارشی از اقدامات سازمان متبوع خود و فعالیتهایی که از توان بالقوه برای اجرایی کردن آن برخوردارند را به سازمان تبلیغات ارائه کنند.

همچنین مقرر شد ، جلسات فوق هر ماه به منظور بررسی فعالیتها و برنامه ریزی برای آینده برگزار شده و نتایج نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس شود .