کارنامه 17 میلیارد دلاری کتب نیازمندی‌ در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتد پرس، این صنعت که در ابتدا تنها به انتشار سالانه کتب تلفن شهری محدود بود اینک خود به صنعتی گسترده بدل شده و این کتابها با نام اختصاری "کتاب های زرد" به جریانی درآمدزا و پرمنفعت بدل شده است.

طبق آمار، با وجود گسترش امکانات ارتباطی و به خصوص رواج اینترنت به عنوان منبع اصلی کسب خبر، همچنان فرهنگ مراجعه به کتاب برای کسب اطلاع به صورت گسترده در میان عوام جریان دارد و به گفته مدیران انتشاراتی این کشور تقریبا تمام مردم آمریکا هنوز برای یافتن شماره تلفن های مورد نیاز خود به جای استفاده از سیستم اطلاعات تلفنی از کتاب های تلفن استفاده می کنند و هر ساله در زمان انتشار کتاب های تلفن شهری با مراجعه خیل عظیمی از مردم، نسخه های چاپ های اولیه به سرعت تمام می شود.

در شهرهایی نظیر لس آنجلس و نیویورک هم این کتاب همه ساله منتشر می شود. صنعت "کتاب های زرد" با گذر از این حد کوچک امروزه گستره وسیعی از دفترچه های راهنما، نقشه ها، خودآموزهای زبان و لهجه، مکان یاب ها و راهنماهای شهری و محله ای و دیگر راهنماها را دربر می گیرند.