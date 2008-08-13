مرحله چهارم طرد اتباع بیگانه در شیراز اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، غلامی در حاشیه اجرای طرح اتباع بیگانه در منطقه سلطان آباد شیراز در جمع خبرنگاران افزود: در مرحله اول و دوم این طرح آلونک های اتباع در محله وزیر آباد تخریب شد و در مرحله سوم نیز محله سلطان آباد مورد توجه قرار گرفته ضمن اینکه مرحله چهارم طرد اتباع بیگانه و غیر مجاز و تخریب آلونک های آنها در روستاهای گویم و دوکوهک اجرا می شود.
وی تصریح کرد: وجود اتباع غیر مجاز در محله سلطان آباد مشکلاتی را ایجاد نموده که با هماهنگی دستگاههای مرتبط در حال رفع شدن است.
بخشدار مرکزی شیراز مهمترین مشکل اتباع در اماکن مختلف را مسائل بهداشتی عنوان کرد و ادامه داد: اکثر اتباع بیگانه غیر مجاز دچار بیماری وبا و سل هستند و به دلیل ارتباط مستقیم آنها با مردم و شهروندان این بیماری منتقل می شود.
غلامی همچنین با اشاره به نا امن شدن محله سلطان آباد در پی وجود اتباع در این منطقه اذعان داشت: اسکان اتباع بیگانه غیر مجاز در منطقه باعث نا امنی شده و تخریب آلونک ها و طرد آنها با جدیت و قاطعیت در دستور کار قرار گرفته و پیگیری می شود، این در حالی است که وجود اتباع بیگانه در بخش مرکزی در بحث کار و آموزش نیز عرصه را بر مردم تنگ کرده است.
وی با اشاره به برخوردهای قانونی با افرادی که اماکن خود را در اختیار اتباع قرار می دهند، افزود: در پی اقدامات و هماهنگی های صورت گرفته مجوز تاسیس و پروانه فعالیت مالکان اماکنی که ملک خود را در اختیار اتباع غیرمجاز قرار دهند باطل می شود.
بخشدار مرکزی شیراز با اشاره به همکاری دستگاههای مختلف اجرایی در زمینه بحث طرد اتباع بیگانه و غیر مجاز خاطرنشان ساخت: همکاری دستگاههای مرتبط در این راستا بسیار خوب و مطلوب بوده و به نظر می رسد ناهماهنگی هایی که در اوایل اجرای طرح بود برطرف شده است.
وی در پاسخ به این سئوال که با رفتن شما از مجموعه بخشداری و پیوستن به جمع فرمانداران مسئله طرد اتباع در بخش مرکزی به چه صورت پیگیری می شود، عنوان کرد: من در بحث طرد اتباع، بخش مرکزی را رها نمی کنم ضمن اینکه در این رابطه نگاه بخشی نگری باید حذف شود.
غلامی در ادامه با اشاره به اظهار نظر برخی اتباع در خصوص بی اطلاعی آنها از تخریب آلونک ها گفت: ما از اول تیرماه به همه آنها اعلام کرده ایم ضمن اینکه اقدام به توزیع بروشور و پوستر هم شده و حتی دهیاران، شوراها، کلانتری ها و پایگاههای مقاومت نیز به صاحبان کارگاهها اطلاع رسانی کافی و لازم را کرده اند مه باید گفت اظهار بی اطلاعی اتباع بهانه ای برای فرار از مسئولیت است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تخریب آلونکها را به تنهایی کافی ندانست و افزود: به نظر می رسد تخریب آلونکها به تنهایی در روحیه اتباع تاثیر ندارد و این جای نگرانی است زیرا به عنوان نمونه گویش برخی اتباع نیز تغیر یافته و این تغییر گویش یک زنگ خطر است که باید هشیار بود که تداخل ملیتی ایجاد نشود.
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