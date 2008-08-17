ساخت سیستم جدید تصویربرداری بدون عدسی و آینه

به گزارش خبرگزاری مهر، این سیستم جدید نیازی به استفاده از عدسی برای تمرکز نور از منظره در حال مشاهده نداشته و در عوض از یک آرایه سنسوردار و یک نرم افزار پردازش تصویر بهره می جوید.

ستاره شناسان از گذشته در پی چنین ابزاری بوده اند زیرا استفاده از آیینه و عدسی در فضا مشکل ساز است و این سیستم می تواند از سفینه فضایی در شرایط سخت به خوبی حفاظت کند. با کنار گذاشتن عدسی ها و آینه ها می توان یک سیستم تصویربرداری بسیار حساس به وجود آورد که مقاوم و سبک است و از کار افتادگی یکی از سنسورها در کیفیت تصویر تاثیری نخواهد گذاشت.

در این سیستم از نوعی ماسک استفاده شده است که در آن نوعی الگو (pattern) که دارای حفره های کوچکی است تعبیه شده و سنسورهای میکروسکوپی در پشت این حفره ها قرار داده شده است. نور از محیط مورد نظر گذشته و از حفره های کوچک عبور می کنند و در پشت آن و بر روی سنسورها سایه مشخصی از تصویر به وجود می آورند، سپس به کمک یک سیستم پردازنده دیجیتال سیگنالها می توان الگو (pattern) را رمز گشایی کرده و تصویر محیط را به دست آورد.

بر اساس گزارش بی بی سی، محققان اکنون درصدد تولید سیستم تصویربرداری هستند که در هواپیماهای بدون سر نشین قرار گیرند تا بتوانند بخش بزرگی از شهر را تحت پوشش قرار دهند. این سیستم می تواند به نیروهای حافظ صلح کمک کند تا در شرایط حاد برای مثال در انفجار یک ماشین، شواهد لازم برای نشان دادن مبدا اتومبیل و مسیر سفر آن را در دست داشته باشند.

به گفته محققین این سیستم باید دارای حالت "وضوح بالا" باشد تا بتواند تصاویری با جزئیات بالا به وجود آورد.