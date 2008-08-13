  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۳ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۵۶

والیبال ساحلی - عمان

نمایندگان ایران به مصاف هم رفتند / کسب 5 پیروزی دیگر برای ایران

نمایندگان ایران به مصاف هم رفتند / کسب 5 پیروزی دیگر برای ایران

تیم والیبال ساحلی "الف" ایران در دومین روز مسابقات بین المللی عمان موفق به شکست تیم "ب" شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز مسابقات بین المللی والیبال ساحلی عمان با پیروزی نمایندگان ایران در دیدارهای برگزار شده همراه بود. روز گذشته تیم والیبال ساحلی "الف" کشورمان مقابل لیبی و تایلند به میدان رفت و با نتیجه 2 بر صفر به پیروزی رسید. همچنین تیم "ب" ایران با همین نتیجه مغلوب تیم "الف" شد.

تیم والیبال ساحلی "ب" دو دیدار دیگر خود مقابل فیلیپین و تیم اول عمان را با  پیروزی 2 بر صفر به پایان رساند. نمایندگان ایران در روز نخست مسابقات هر6 بازی خود را با پیروزی پشت سر گذاشتند.

مسابقات والیبال ساحلی عمان در قالب فستیوال فرهنگی، هنری و ورزشی این کشور برگزار می شود. 8 تیم از کشورهای میزبان (3 تیم)، ایران (2 تیم)، لیبی، تایلند و فیلیپین در این مسابقات شرکت می کنند.

پرویز فرخی و آق محمد سلاق ترکیب تیم ایران "الف" را در این مسابقات تشکیل می دهند. ابراهیم سنسبیلی و عظیم جزیده هم در قالب تیم ایران "ب" در رقابت های والیبال ساحلی عمان شرکت کرده اند.

این مسابقات امروز با برگزاری 8 دیدار دیگر و معرفی تیم های برتر به پایان می رسد.  1500 دلار جایزه تیم قهرمان است. به تیم های دوم و سوم هم به ترتیب 1300 و 1000 دلار اهدا می شود.

ساحلی بازان کشورمان زیر نظر حمید موحدی در این بازی ها حضور پیدا کرده اند. 

کد مطلب 732361

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها