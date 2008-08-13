تمام توانمان را برای پاسخ به نیازهای معنوی شهروندان به کار می گیریم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف در حاشیه جشن دانش آموزان ممتاز شاهد و ایثاگر منطقه 10 شهرداری تهران اظهارداشت : امروز مجموعه شهرداری با همان روحیه و نیت دفاع مقدس کار و تلاش می کند و سعی داریم شهرداری را از یک مجموعه خدماتی به سمت یک نهاد فرهنگی و اجتماعی پیش ببریم.

شهردار تهران با تاکید بر آن که شهدا و جانبازان منتظران واقعی فرج هستند، گفت : برخی مهدویت را در انزوا طلبی می بینند و تنها ناظر فسادها و ظلم ها هستند و احساس می کنند تنها باید دعا کنند و منتظر ظهور و فرج باشند اما عده ای دیگر انتظار را به معنی قیام، حرکت، مبارزه با ظلم، فساد و تباهی و توجه به مسائل اجتماعی می دانند که این افراد همان صالحان مصلحی اند که منتظران واقعی فرج هستند.

وی با اشاره به اینکه انتظار فرج از افضل ترین اعمال محسوب می شود، گفت : انتظار یک عمل است و در انتظار نشدن نیست و همانگونه که امام خمینی (ره) یک منتظر واقعی بودند و بزرگترین عمل انتظار یعنی ایجاد بستری برای فرج را انجام دادند همه ما نیز باید در کارهای خود برای ادامه راه ایشان گام برداریم و منتظران واقعی فرج باشیم.

شهردار تهران در مورد دانش آموزان ممتاز شاهد و ایثاگر تهران نیز گفت : دانش آموزان ممتاز شاهد و ایثارگر در همین سنین ثابت کرده اند که در عرصه علم فعال هستند و عضو موثری در جامعه آینده خواهند بود.

قالیباف با تاکید بر اینکه اگر خدماتی در شهر صورت می گیرد و یا پروژه ای در دستور کار قرار می گیرد همواره مناطق جنوب شهر در اولویت هستند، گفت: در منطقه 10 به خاطر بافت های فرسوده و تراکم جمعیت نتوانستیم تحول اساسی در ریشه مشکلات این منطقه ایجاد کنیم اما در تلاش هستیم وضعیت منطقه را بهبود ببخشیم و به مرور مشکلات اساسی منطقه 10 را حل کنیم.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه در شهرداری علاوه بر کارهای خدماتی و عمرانی به مسائل فرهنگی و اجتماعی توجه ویژه داریم، گفت: توسعه فرهنگ اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت را در دستور کار خود قرار داده ایم و در تلاش هستیم هر آنچه در توان داریم برای پاسخگویی به نیازهای معنوی شهروندان توام با عقلانیت و اعتدال به کار بگیریم.