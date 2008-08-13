اشاعه فرهنگ مهدویت باید سرلوحه برنامه های فرهنگی اعیاد شعبانیه باشد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، طبیعی در جمع اعضاء ستاد برگزاری برنامه های ماه شعبان افزود: ترویج و نشر فرهنگ مهدویت و شناساندن وجود حضرت مهدی (عج) یکی از اهداف مهمی است که امیدواریم با یاری خداوند و همدلی و همراهی هنرمندان، فرهنگیان و مسئولان استان بتوانیم در راستای تجلی یافتن آن در قالب فعالیتهای فرهنگی هنری گامهای مؤثری را برداریم.

وی عنوان کرد: نیمه شعبان یکی از اعیاد بزرگ مسلمانان است و مسئولان توان آن را دارند تا در هر چه باشکوهتر و بهتر برگزار کردن آن تلاش کنند ضمن اینکه مردم نیز چنین مراسمی را می توانند به صورت خودجوش و مردمی به انجام رسانند .

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با تاکید بر غنی سازی، تحقق بخشیدن و اشاعه فرهنگ مهدویت در بین مردم و به خصوص جوانان مرز و بوم اسلامی ایران گفت: مراسم ویژه اعیاد شعبانیه و میلاد حضرت مهدی (عج) توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و معاونت فرهنگی شهرداری شیراز در نقاط مختلف شهر در نظر گرفته شده که امیدواریم مورد قبول مردم شریف فارس و شیراز واقع شود .

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، برگزاری نمایشگاه کتاب با 30 تا 40 درصد تخفیف در مجموعه فرهنگی هنری حافظ، نمایشگاه کودک در بوستانهای سطح شهر، مسابقه وبلاگ نویسی، مراسم جشن انتظار، افتتاح نمایشگاه آثار هنری و تجسمی به مناسبت نیمه شعبان در نگارخانه های وصال، ملی، آبگینه، مسابقه نقاشی کودکان و... از جمله تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه است.