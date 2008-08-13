می توانید شگفتی ساز شوید / از تکیه به مهارت های فردی اجتناب کنید

عنایت الله آتشی دبیر پیشین فدراسیون بسکتبال کشورمان درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: بسکتبال استرالیا نه تنها به لحاظ تجربه بلکه از نظر میانگین قدی هم برتری محسوسی نسبت به ایران دارد با این حال امکان رقابت برابر با این تیم وجود دارد.

وی افزود: سیستمی که ملی پوشان بسکتبال استرالیا از آن تبعیت می کنند سازمان یافته است. بازیکنان این تیم توانایی های بالایی دارند با این حال بر اساس فرد بازی نمی کنند بلکه به سیستم و تاکتیک تیمی متکی هستند.

آتشی با بیان اینکه در تیم ملی بسکتبال ایران به توانایی های فردی بازیکنان اهمیت زیادی داده می شود، تصریح کرد: حامد حدادی، صمد نیکخواه بهرامی و مهدی کامرانی سه نقطه قوت تیم ملی بسکتبال ایران هستند. توانمندی های این بازیکنان غیرقابل انکار است اما استفاده تنها ومداوم از آنها صحیح نیست چراکه باعث کاهش سریع قوای جسمانی آنها در طول مسابقه می شود.

کارشناس بسکتبال کشورمان تاکید کرد: اگر رایکو ترومن از نیمکت ذخیره های خود بهره بیشتری ببرد و دقایق بیشتری از بازی را به استراحت بازیکنان کلیدی اختصاص دهد می تواند شاهد کارایی بالاتر آنها به هنگام حضور در زمین باشد.

آتشی خاطرنشان کرد: درهرحال بازیکنان تیم ملی بسکتبال باید هوشیار بوده و زمان سنجی به موقعی داشته باشند. آنها باید دراستفاده از توپ ها دقت عمل بیشتری به خرج دهند و مانع از دست رفتن توپ های برگشتی شوند. دراین صورت می توانند در بازی فردا به مراتب بهتر از دیدار مقابل روسیه و لیتونی ظاهر شوند.

دبیر پیشین فدراسیون بسکتبال اظهارداشت: بازیکنان تیم ملی بسکتبال از یاد نبرند که پیروزی آنها در بازی فردا و حتی شکست با اختلاف امتیاز کم در رده بندی نهایی تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. آنها می توانند با ارائه یک بازی خوب، بالاتر در رده بندی نهایی بالاتر از تیم هایی مثل آنگولا بگیرند.