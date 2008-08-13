پاکستان و چالش جنگ قدرت

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رضا گیلانی روز گذشته ضمن تمجید از کیانی او را فردی فوق العاده حرفه ای در کار خود و همچنین طرفدار دموکراسی معرفی کرد.

گیلانی گفت:"من می خواهم به شما اطمینان بدهم که ژنرال اشفق کیانی یکی از حرفه ای ترین افراد و طرفدار دموکراسی است".

نخست وزیر طرح استضاح مشرف را روندی رو به سمت دموکراسی عنوان کرد و افزود: ما مخالف کسی نیستیم بلکه ترجیحاً ما به دنبال ماموریتی هستیم که از سوی مردم به ما داده شده است.

گیلانی یادآور شد: ما در حال مذاکره برای تغییر سیستم هستیم و در اینجا مسئله شخص مطرح نیست.

وی همچنین دخالت آمریکا در این ماجرا را رد می کند و می گوید که تمامی تصمیمات از سوی مردم پاکستان اتخاذ می شود.

در همین رابطه تحلیگران این نکته را که آمریکا ممکن است به نفع مشرف وارد عمل شود بعید می دانند، و مؤسسه تحلیلی آکسفورد از جمله مراکز کارشناسی است که از این ایده طرفداری می کند.

"ریچارد بوچر" معاون وزیر خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا نیز تحولات پاکستان را تحولاتی داخلی عنوان کرده و گفت که آمریکا در صدد دخالت در آن نیست.

تارنمای اینترنتی "جیو" پاکستان روز جمعه شب نوشت: وزیر پارلمانی دولت یوسف رضا گیلانی نخست وزیر این کشور طرح استیضاح پرویز مشرف را به مجلس ملی ارسال کرد و این در حالی است که امروز مجلس ایالتی سند علیه مشرف رای داد.



نسخه ای از این طرح که قرار بود 11 اوت از سوی "فهمیده میرزا" رئیس مجلس ملی پاکستان در صحن علنی قرائت شود، برای اطلاع و امضا به مشرف ارایه شده است.



آصف علی زرداری معاون رهبری حزب مردم ضمن اعلام اینکه ائتلاف حاکم قرار است روند استیضاح مشرف را آغاز کند گفت که ائتلاف حاکم بر پاکستان معتقد است اقدام برای استیضاح مشرف امری ضروری است و دولت ائتلافی تصمیم گرفته که مشرف را بر اساس ماده 47قانون اساسی پاکستان از سمت خود برکنار کند.



این ماده تصریح می کند رئیس جمهور زمانی از سمت خود برکنار خواهد شد که ناتوانی فیزیکی و ذهنی وی محرز شود و یا اتهام هایی در زمینه نقض قانون اساسی یا فساد اخلاقی علیه وی مطرح و ثابت شود.

لازمه طرح استیضاح رئیس جمهوری پاکستان کسب دو سوم مجموع کل آرا ی نمایندگان در مجلس ملی و سنا است و روسای پارلمان و سنا پس از ارایه این طرح 3 روز فرصت دارند تا آن رابه رئیس جمهوری تسلیم کنند که در ادامه آن روسای پارلمان و سنا باید ظرف مدت هفت روز پس از مطلع شدن رئیس جمهور از طرح استیضاح خود نشستی مشترک را برگزار کنند

این نشست باید ظرف مدت کمتر از 14 روز از مطلع شدن مشرف ازاین مساله برگزار شود.