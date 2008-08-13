حمله روسیه به گرجستان گسترش دموکراسی آمریکا را نقش برآب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کریستین ساینس مانیتور نوشت: حمله روسیه به گرجستان این جمهوری سابق اتحاد جماهیر شوروی به شدت محدودیتهای قدرت نظامی و نفوذ ژئوپلیتیک آمریکا در دوره پس از حمله به عراق را نشان داد.

نویسنده خاطرنشان کرده است: گرجستان یکی از نزدیک ترین هم پیمانان آمریکا است . ( اما) ممکن است تلاشهای آمریکا برای گسترش نفوذ غرب و توسعه دموکراسی در مرزهای روسیه تهدید شود. خود روابط آمریکا با روسیه نیز در معرض تغییر است.

در ادامه این مطلب آمده است: از زمان آغاز درگیری بین روسیه و گرجستان هیچ نشانه ای وجود نداشت مبنی بر اینکه آمریکا هر گونه اقدام نظامی را به عنوان کمک به گرجستان مد نظر داشته باشند، چرا که این امر می توانست به درگیری مستقیم با روسیه منجر شود.

ساینس مانیتور افزوده است: به نظر می رسد که آمریکا و غرب اهرم کمی در برابر روسیه دارند، کشوری که مشتاق است تا موضع خود را در مرزهایش بار دیگر احیا کند.اخراج روسیه از جی هشت ( هشت کشور بزرگ صنعتی جهان ) می توانست در بین معدود گزینه های به ظاهر محکم آمریکا و اروپا باشد. اقدام احتمالی دیگر هم تهدید روسیه به از دست دادن بازیهای المپیک زمستانی 2014 در منطقه سوچی دریای سیاه است.

" استیفن جونز" کارشناس مسائل روسیه گفت:" پیروزی در این جنگ بدون هیچ پیامدی برای روسیه نیروهای ضد دموکراتیک روسیه را تقویت خواهد کرد ، نظامی گری را در سیاست خارجی آن افزایش می دهد و روسیه را تشویق می کند تا در هر جای دیگری در مرزهای خود خطر بیشتری کند."

