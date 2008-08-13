جامعه امروز ایران مدیون رشادت و مجاهدت آزادگان سرافراز است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است : آزادگان سرافراز منتظران و شیفتگان آن امام همام با استقامت در برابر دشمنان پس از سالها تحمل رنج و سختی، شیرینی و حلاوت صبوریشان را چشیدند و جامعه امروز ایران اسلامی عزت و عظمت خویش را مدیون رشادت و مجاهدت این عزیزان و شهدیان گلگون کفن دفاع مقدس می داند.

در این اطلاعیه آمده است : میهن اسلامی ما مقاومت و رشادت دلاور مردان آزاده بسیجی، ارتشی و سپاهی را ستوده و به پایداری و ظلم ستیزی جوانان عزتمند افتخار می کند که با تمام توان در صحنه های مختلف بین المللی از حقوق مسلم خود دفاع کرده و اندیشه خام استکبار جهانی برای سد کردن راه پیشرفت ایران به یأس تبدیل می کنند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش دیگری از این اطلاعیه ضمن تجلیل از ایثارگری و مقاومت آزادگان سلحشور، سربلندی و عزت انقلاب اسلامی ایران در جهان را حاصل ایستادگی جوانان غیور این مرز و بوم در اردوگاههای مخوف رژیم بعثی صدام در دوران دفاع مقدس دانسته و خواهان حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه شد.

سپاه پاسداران در این اطلاعیه می افزاید : آزادگان و ایثارگران پاسداران حافظ استقلال و ارزشهای انقلابند که با پایداری و عشق به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری با حضور در جامعه و نقش آفرینی در تمامی عرصه های علمی، فناوری و ... به مردم و انقلاب خدمت می کنند.

در پایان این اطلاعیه آمده است : ملت همیشه قهرمان ایران این روز به یادماندنی را به عنوان نقطه عطف و برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی که حماسه صبوری و استقامت فرزندان برومند میهن اسلامی بر تارک آن می درخشد را فراموش نخواهد کرد و بار دیگر بر دفاع و ایستادگی در برابر تهدیدات و زیاده خواهی دشمنان و بیگانگا در هر شرایطی تاکید می کند.