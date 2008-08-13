محکومیت انفجار طرابلس از سوی سلیمان/ افزایش تلفات این حادثه

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری رسمی لبنان ، دربیانیه صادره از سوی ریاست جمهوری لبنان آمده است، میشل سلیمان جنایت تروریستی را که صبح امروز در شهر طرابلس به وقوع پیوست و درپی آن شماری از لبنانی های بیگناه اعم از غیرنظامیان و نظامیان به شهادت رسیدند، محکوم کرد.

رئیس جمهوری لبنان در ادامه این بیانیه تصریح کرد: ارتش لبنان و نیروهای امنیتی آن هرگز در برابر جنایت های تروریستی سرخم نخواهد کرد.

صبح امروز انفجاری که یک دستگاه اتوبوس مسافری ارتش را هدف قرار داده بود، شماری کشته و زخمی برجای گذاشت. براساس آخرین آمار به دست آمده، تاکنون 18 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند.

درحالی این انفجار رخ داد که اواخر ماه گذشته میلادی جولای نیز درگیری هایی درمناطق جبل محسن و باب التبانه در طرابلس به وقوع پیوست که سه نفر از جمله یک زن کشته و 22 نفر دیگر زخمی شدند.

این درحالی است که در ماه ژوئن میلادی نیز درگیری ها در شهر طرابلس دهها کشته و زخمی برجای گذاشت.

این انفجار اولین انفجار بعد از دادن رای اعتماد پارلمان به دولت وحدت ملی بود.