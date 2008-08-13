منظومه شمسی می تواند 13 سیاره داشته باشد!

به گزارش خبرگزاری مهر، مارک سایکس مدیر موسسه علوم سیاره ای آمریکا در تعریف جدیدی که از سیاره ارائه کرده اظهار داشته است که هر جرم آسمانی غیر ستاره ای که به اندازه ای جرم داشته باشد که بتواند در اطراف یک ستاره چرخش کند سیاره است.

برپایه این تعریف جدید، کوچکترین سیاره شناخته شده منظومه شمسی می تواند جرم آسمانی "سرس" و بزرگترین آن جرم آسمانی باشد که در نوار شهابی میان سیارات مریخ و مشتری واقع شده است.

براساس گزارش Space Ref، این تعریف جدید از اجرام سیاره ای کاملا با تعریفی که در حال حاضر از شهاب سنگهای با شکل کوچک و نامنظم و همچنین ستاره های دنباله دار وجود دارد متفاوت است.

در حقیقت منظور این دانشمند از سیاره، تمام اجرام آسمانی در اندازه های پلوتون و خرده سیاره های دیگری است که در طول جهان پراکنده شده اند و به خصوص سیاراتی که در محدوده منظومه شمسی قرار دارند و هنوز کشف نشده اند.

اظهارات جدید این دانشمند در شرایطی ایراد شده است که اتحادیه بین المللی نجوم(IAU) در سال 2006 طبقه بندی جدیدی برای اجرام آسمانی منظومه شمسی ارائه کرد که براساس آن تنها 8 سیاره در این منظومه وجود دارند و سیاره پلوتون و گروه دیگری از اجرام آسمانی اطراف سیاره نپتون که در آینده ممکن است کشف شوند خرده سیاره نامیده می شوند.

هچنین این اتحادیه در حدود سه ماه قبل اصطلاح جدیدی با عنوان "پلوتوئیدها" (plutoids) را برای گونه ای از اجرام آسمانی منظومه شمسی برگزید. این اصطلاح جدید در مورد تمام اجرام حاضر در فراسوی مدار سیاره نپتون استفاده می شود که ویژگیهای مشابه پلوتون آخرین سیاره سابق منظومه شمسی را دارند.

در این راستا خرده سیاره پلوتون و اریس در این گروه جای گرفتند و ماه گذشته نیز یک پلوتوئید جدید با عنوان "میک میک" (Makemake) کشف شد و در این گروه طبقه بندی شد.

این درحالی است که اکنون برپایه تعریف این ستاره شناس منظومه شمسی می تواند از 13 سیاره با عناوین عطارد، زهره، زمین، مریخ، سرس، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون، پلوتون، کارن، اریس و میک میک تشکیل شده باشد.