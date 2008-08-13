به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت ‌الله لطف الله صافی گلپایگانی با اشاره به اینکه نیمه شعبان یکی از ایام الله بزرگ و موعود تمام انبیاء و ‏وارثان الهی است اظهار داشت: تجلیل از نیمه شعبان، تجلیل و احترام به ارزشهای بزرگ انسانیت و تجلیل از کعبه آمال و آرزو‌های ‏بشریت در طول تاریخ است.‏



وی افزود: احیاء و زنده نگهداشتن سنت حسنه چراغانی عمومی و تشکیل مجالس با شکوه و دعوت از سخنرانان مذهبی و مداحان و تشویق ‏جوانان و اعطای جوایز به آنان، وظیفه همه مسئولان و رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما است.‏



آیت‌الله صافی گلپایگانی با تأکید بر اینکه فرهنگ مهدویت، فرهنگ نور و هدایت و فرهنگ ایثار و معنویت و رسیدن به قله کمال انسانیت ‏است، عنوان کرد: فرهنگ مهدویت را باید از خرافه‌گویی جدا کرد و آن را با استدلال قوی و برهانهای محکم و عقلانی به مردم جهان ارائه کرد. ‏ما آنقدر درباره ظهور، فرج، غیبت و مسائل مربوط به موعود جهانی امم، دلیل محکم وقانع کننده عقلی، منطقی و علمی داریم که نیاز به گفتن ‏بعضی از مطالب سست، سخیف، باطل و امثال آن نیست.‏



وی از عموم منتظران آن حضرت خواست که شب نیمه شعبان که شب احیاء و شب زنده ‌داری و شب دعا و مناجات با خداوند متعال ‏است، توبه و استغفار و انابه نمایند و همه با هم برای تعجیل در فرج آن امام عزیز و مهربان دعا کرده و رفع مشکلات، ‏نگرانی‌ها، نصرت و پیروزی مسلمانان را از خداوند متعال مسئلت نمایند.‏



آیت‌الله صافی گلپایگانی با اشاره به اینکه در طول تاریخ، شیعه، همیشه آرمان گرا و منتظر ظهور دولت حقه و جهانی و واحد الهی بوده است، بیان داشت: شیعه زنده است چون منتظر طلوع خورشید جهان تاب مهدوی است. فرهنگ شیعه یعنی فرهنگ عدالت گستری، حق پرستی، ‏صداقت، راستی، ایثار، فداکاری و در یک کلمه فرهنگ تشیع یعنی فرهنگ انتظار‌ها انتظاری که عامل مقاومت، تحرک، پیروزی، خوشبختی و ‏سعادت است. انتظار مصلح و انتظار امام غائبی که ذخیره بزرگ الهی برای تشکیل حکومت واحد جهانی اسلامی است.‏



وی از عموم شیعیان خواست که قداست این مجلس نورانی و پر برکت را نگاه داشته و آنها را با عطر صلوات بر محمد و آل محمد(ع) ‏معطر کرده و با دعوت از سخنرانان و مدیحه سرایان، فضای نورانی و معنوی آن را بیشتر نمایند و آنها را با ملاهی و مناهی منکرات آلوده ‏ننمایند.‏