طرح استیضاح کردان زود است / احتیاط احمدی نژاد کار مثبتی بود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در بخش دیگری از سخنانش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از آنجا که اصل مدرک کردان را ندیده بودیم، تلاش کردیم تا مشخص شود آیا دانشگاه آکسفورد آن را تایید می کند یا خیر که به تعبیری می توان گفت بعد از این مرحله ، واقعیت کشف شد.

توکلی درباره اصالت مدرک تحصیلی کردان گفت: با علی کردان ضمن معرفی او به عنوان وزیر کشور مذاکراتی داشتیم که نهایتا مشخص شد ایشان مسائلی در خصوص مدرک تحصیلی شان داشته که با توجه به این مسائل، به نظر من کردان باید استعفا بدهد.

نماینده تهران در پاسخ به خبرنگاری که سئوال کرد آیا ممکن است طرح استیضاح کردان در همین چارچوب پیگیری شود؟ گفت: اکنون برای طرح این مباحث زود است و من معتقدم کسی که به مردم دورغ گفته باید عذر خواهی کند و استعفا بدهد و به دنبال کار دیگری برود.

توکلی درپاسخ به سئوالی دیگردرباره خواست رئیس مجلس از رئیس کمیسیون آموزش برای تحقیق درباره مدرک کردان، تاکید کرد: این مسئله نشان می دهد شبهه درباره مدرک کردان برای هیئت رئیسه هم جدی شده است.

وی درباره سئوالی مبنی بر اینکه اگر مدرک کردان اصل نباشد مجلس چه اقدامی در این خصوص خواهد کرد؟ گفت: نمی دانم! می توانید این سئوال را از رئیس مجلس بپرسید.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اینکه احمدی نژاد در جلسه رای اعماد برای کردان، لفظ دکتر را به کار نبرد و آیا این به معنای این نیست که رئیس جمهور از ماجرا مطلع بوده؟ گفت: احتیاط احمدی نژاد کار مثبتی بود.