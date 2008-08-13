به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رضا زاده ظهر امروز در آیین معارفه فرماندار فرمانداری تازه تاسیس سروستان گفت: اگر بخواهیم عملکرد مدیر و یا یک فرمانداری را در حوزه مسئولیتی خود ارزیابی کنیم می توان میزان رضایتمندی مردم را در اول کار و میزان افزایش این رضایتمندی در انتهای مسئولیت آن فرماندار یا مدیر را سنجید.

وی بیان داشت: به غیر از این می توانیم میزان نقش و جایگاه این شهرستان در توسعه کل استان و چگونگی و میزان استفاده از ظرفیتهای شهرستان برای سنجش وضعیت عملکرد یک فرماندار را مورد ارزیابی قرار داد.

استاندار فارس از بررسی وضعیت سلامت و امنیت اجتماعی و احساس امنین در طول مدت فرمانداری هر شخص به عنوان دیگر شاخصه مهم ارزیابی عملکرد یک فرماندار یاد کرد و افزود: یک فرماندار باید از تمام ظرفیتهای شهرستان خود با تعال بین دیگر دستگاه ها استفاده کند تا بتواند خدمات مناسبی را به مردم ارائه دهد.

رضا زاده عملکرد فرمانداران را به قلب و مغز بدن انسان تشبیه کرد و اظهار داشت: یک فرماندار باید مثل یک قلب به تمام مجموعه ها یاری رساند و مانند مغز باید برنامه ریزی مستمر و مناسبی داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروز فرمانداری تازه تاسیس سروستان در مسئولیت فرمانداری جوان قرار می گیرد و امیداریم که این فرمانداری گامهای موثری برای بالندگی و توسعه هرچه بیشتر شهرستان بر دارد.

در ادامه مراسم فرماندار شهرستان شیراز نیز بیان کرد: صبر، بردباری و قانونمندی مردم برای مسئولان در جهت خدمت رسانی کمک بزرگی به شمار می رود.

ابراهم عزیزی افزود: مسئولان به جز خدمت به مردم قصد دیگری ندارند و باید در نظر داشت که در مرام ما مسئولیت ریاست نیست بلکه رسالت محسوب می شود.

وی بیان کرد: امیدواریم فرمانداری سروستان هرچه سریعتر مراتب شکوفایی و بالندگی خود را در راستای کمک به توسعه شهرستان طی کند.

در ادامه مراسم غلامرضا غلامی به عنوان اولین فرمانداری این شهرستان معرفی و از بخشدار سابق سروستان نیز تقدیر شد.