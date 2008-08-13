  1. استانها
  2. گلستان
۲۳ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۱۴

20 میلیارد ریال برای ساخت بیمارستان مینودشت تامین شده است

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار مینودشت اعلام کرد: تاکنون برای ساخت بیمارستان 96 تختخوابی این شهرستان 20 میلیارد ریال تامین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر از مینودشت، محمد عجم، ظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی این شهرستان افزود: عملیات اجرایی این بیمارستان ‪ ۹۶‬تختخوابی درهفته دولت سال جاری آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: نیاز است با تامین اعتبار بیشترهرچه زودتر این طرح عملیاتی شود و به بهره برداری برسد تا بخشی از مشکلات درمانی منطقه برطرف شود.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفته دولت به ویژه شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: فعالیت پرشور دستگاههای اجرایی شهرستان در برگزاری آیین ویژه هفته دولت نیاز ضروری است.

وی تصریح کرد: در هفته دولت علاوه بر بیان عملکرد دولت فعلی باید خدمات شهدای دولت برای همگان بیان شود.

به گفته عجم، شهیدان رجایی و باهنر در راه خدمت به مردم جان خود را از دست دادند و ارزشها و اندیشه های این شهیدان والامقام باید درجامعه تبیین شود.

فرماندار مینودشت افزود: تلاشهای دولت نهم در زمینه های مختلف از جمله تحقق شعار عدالت محوری و حمایت از محرومان مطلوب بوده و لازم است در ایام گرامیداشت هفته دولت برای مردم بیان شود.

وی یادآور شد: مسئولان خدمات دولت را به شیوه مطلوب به جامعه و مردم اطلاع رسانی کنند و تعامل مطلوب با رسانه ها ضروری است.

شهرستان مینودشت بیش از 120 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 732492

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها