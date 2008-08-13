20 میلیارد ریال برای ساخت بیمارستان مینودشت تامین شده است

به گزارش خبرنگار مهر از مینودشت، محمد عجم، ظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی این شهرستان افزود: عملیات اجرایی این بیمارستان ‪ ۹۶‬تختخوابی درهفته دولت سال جاری آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: نیاز است با تامین اعتبار بیشترهرچه زودتر این طرح عملیاتی شود و به بهره برداری برسد تا بخشی از مشکلات درمانی منطقه برطرف شود.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفته دولت به ویژه شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: فعالیت پرشور دستگاههای اجرایی شهرستان در برگزاری آیین ویژه هفته دولت نیاز ضروری است.

وی تصریح کرد: در هفته دولت علاوه بر بیان عملکرد دولت فعلی باید خدمات شهدای دولت برای همگان بیان شود.

به گفته عجم، شهیدان رجایی و باهنر در راه خدمت به مردم جان خود را از دست دادند و ارزشها و اندیشه های این شهیدان والامقام باید درجامعه تبیین شود.

فرماندار مینودشت افزود: تلاشهای دولت نهم در زمینه های مختلف از جمله تحقق شعار عدالت محوری و حمایت از محرومان مطلوب بوده و لازم است در ایام گرامیداشت هفته دولت برای مردم بیان شود.

وی یادآور شد: مسئولان خدمات دولت را به شیوه مطلوب به جامعه و مردم اطلاع رسانی کنند و تعامل مطلوب با رسانه ها ضروری است.

شهرستان مینودشت بیش از 120 هزار نفر جمعیت دارد.