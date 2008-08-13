به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ حسین ممتحن، ظهر امروز در همایش فرماندهان و مدیران بسیج دانش آموزی کشور در مشهد افزود: هم اکنون بیش از چهار میلیون و 600 هزار دانش آموز در مقاطع راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی عضو بسیج دانش آموزی هستند.

وی بیان داشت: ما در سطح کشور 708 حوزه مقاومت داریم که این تعداد مسئولیت اداره 54 هزار واحد مقاومت را در مدارس بر عهده دارند.

وی با اشاره به برگزاری دوازدهمین همایش آموزش تخصصی فرماندهان و مدیران بسیج دانش آموزی کشور گفت: در این همایش چهار روزه بیش از 600 نفر از فرماندهان و مدیران سراسر کشور در 16 کارگروه هم اندیشی با محوریت راهبردهای عملیاتی سازمان بسیج دانش آموزی با یکدیگر به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.