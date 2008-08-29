به گزارش خبرگزاری مهر، تونی بن در گفتگو با مهر در ارزیابی سیاستهای دوره هشت ساله ریاست جمهوری بوش بویژه در قبال ایران و خاورمیانه گفت: "سیاست دولت بوش درخاورمیانه، تجاوزکارانه و فاجعه بار بوده است."

وی افزود: "تهدید آمریکا علیه ایران به دلیل نفت و منابع انرژی در این کشور است."

بن درباره رئیس جمهوری آینده آمریکا هم اینگونه ابراز عقیده کرد: "امیدوارم که اوباما در این انتخابات پیروز شود و سیاستهای کنونی آمریکا را تغییر دهد."

نماینده سابق پارلمان انگلیس همچنین در مورد مذاکرات هسته ای با ایران تاکید کرد: "گفتگوها با تهران باید بدون پیش شرط باشد."

بر پایه نظرسنجیها تونی بن یکی از مشهورترین سیاستمداران انگلیسی است. وی از سال ۱۹۵۱ نماینده پارلمان انگلیس بوده و تا سال ۲۰۰۱ هم نماینده بوده است.