به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد 17 فیلم از 28 فیلم غیرانگلیسی‌زبان پخش شده در جشنواره کن 2008 شامل فیلم زندگینامه‌ای و چهار ساعته "چه" به کارگردانی استیون سودربرگ برای نمایش در جشنواره نیویورک انتخاب شده‌اند.

تریلر معمایی "بچه عوضی" کلینت ایستوود با بازی آنجلینا جولی که یکی از امیدهای اسکار امسال است و کشتی‌گیر" آرونوفسکی با حضور میکی رورک، ماریزا تومی و ریچل وود دیگر فیلم‌های جشنواره نیویورک هستند که فیلم دوم فیلم اختتامیه جشنواره است.

از دیگر فیلم‌های امسال نیویورک می‌توان به "24 شهر" جیا ژانگ که از چین، فیلم فرانسوی "یک کریسمس" آرنو دپلشن، "گومورا" ماتیو گارونه ایتالیایی، فیلم بریتانیایی "بی‌غم" ساخته مایک لی، "زنان بدون سر" لوکرسیا مارتل از آرژانتین و "گرسنگی" استیو مکوئین اشاره کرد.

چهل و ششمین جشنواره فیلم نیویورک از 26 سپتامبر (پنجم مهر) با فیلم فرانسوی "کلاس" به کارگردانی لورن کانته آغاز می‌شود که ماه مه پیش جایزه نخل طلا جشنواره کن را از آن خود کرد و 12 اکتبر (21 مهر) به پایان می‌رسد. مرور آثار ناگیسا اوشیما فیلمساز ژاپنی و گی دوبور فیلمساز آوانگارد فرانسوی از جمله بخش‌های جشنواره امسال است.

جشنواره نیویورک از مهمترین رویدادهای سینمایی آمریکا است و نخستین دوره آن سال 1963 برگزار شد. فیلم‌های این جشنواره را انجمن فیلم مرکز لینکلن در نیویورک انتخاب می‌کند. جشنواره نیویورک بیشتر محلی برای نمایش فیلم‌های هنری و بین‌المللی است که همین ویژگی آن را از جشنواره فیلم ترابیکا در منهتن متمایز ساخته است.