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۲۳ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۲۵

درپژوهشگاه صنعت نفت صورت گرفت/

انتقال دانش تولید شوینده پره‌های کمپرسور توربینهای گازی به بخش خصوصی

انتقال دانش تولید شوینده پره‌های کمپرسور توربینهای گازی به بخش خصوصی

دانش فنی شوینده پره‌های توربینهای گازی پس از طی مراحل پژوهش، توسعه و تست کاربردی در پژوهشگاه صنعت نفت به مرحله تولید رسید و به بخش خصوصی واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر داریوش فرخانی عضو هیئت علمی، مبتکر و مسئول پروژه ساخت و تولید این فرآورده در پژوهشگاه گفت: حلال شوینده پره‌های کمپرسور توربینهای گازی مجموعه‌ای هماهنگ از مواد فعال سطحی است که در حال حاضر در نتیجه تولید آن با استفاده از مواد اولیه ساخت داخل، جایگزین شوینده های تجارتی معتبر خارجی شده است. میزان نیاز کشور به این فرآورده تا 100 تن در سال برآورد می‌شود.

وی افزود: شستشوی دوره‌ ای پره های کمپرسور توربین در نیروگاهها، تلمبه خانه ها و ایستگاههای تقویت فشار به منظور حفظ و استمرار کارائی و سلامت توربین توسط سازندگان اکیدا توصیه شده است.

فرخانی بر ضرورت رعایت استانداردهای علمی و بین المللی در ساخت این شوینده با ویژگی عدم ایجاد هرگونه پیامد خوردگی و اثرات سوء بر روی پره های کمپرسور با توجه به نوع آلیاژ و پوشش آنها به عنوان سرمایه های ملی تأکید کرد و افزود: حلال شوینده ساخت داخل (CP1) دارای عملکرد مطلوب در مقایسه با نمونه های معتبر خارجی بوده و فاقد هرگونه پیامد خوردگی و اثر سوء بر روی پره ها است.

وی اضافه کرد: این فرآورده قابل جایگزینی با محصولات معتبر اروپایی و امریکایی نظیر B&B 3100,Ardrox 6322, ,Turco 5884,Turbotect 927,Castrol solvex 113 است و دانش تولید این فرآورده با استفاده از مواد اولیه داخلی به شرکت صنعتی نوترون شیمی واگذار و در روز عید سعید مبعث تولید این فرآورده در آن واحد راه اندازی و اجرا شد.

به گفته دکتر فرخانی تولید داخلی این فرآورده، الگوی مناسب و شفاف جهت تعریف و انتقال دانش فنی به بخش خصوصی است.

کد مطلب 732507

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