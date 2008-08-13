ورزشکاران نمونه فارس تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مدیرکل تربیت بدنی استان فارس در آیین تجلیلی از این ورزشکاران اظهار داشت: در هفته دولت 250 هزار متر مربع در هفته تربیت بدنی 250 هزار متر و در دهه فجر امسال نیز 500 هزار متر مربع به فضاهای ورزشی استان فارس افزوده می شود.

رحیم خدابخش افزود: با افتتاح این فضاهای ورزشی امیدواریم که به اهداف خود در حوزه سرانه یک مترمربعی فضای ورزشی که در برنامه چهارم توسعه دیده شده، دست یابیم.

وی خاطرنشان کرد: در هشت ماه پیش سرانه فضای ورزشی استان فارس سه دهم متر مربع بود که در تیرماه سال جاری با افتتاح 70 پروژه ورزشی توانستیم این سرانه را به میزان بهتری افزایش دهیم.

مدیرکل تربیت بدنی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موفقیتهای تیمهای ورزشی استان فارس در المیپاد ایرانیان گفت: در این المیپاد در رده نوچوانان موفق به کسب 88 مدال و رتبه دوم شدیم و در رده جوانان نیز توانستیم با کسب 128مدال رتبه دوم را به دست آوریم.

وی با اشاره به اینکه در رده سنی امید نیز به رغم کسب نتایج خوب در جایگاه ششم یا هفتم قرار می گیریم، افزود: 9 درصد از مدالهای توزیع شده المپیاد ایرانیان را استان فارس به دست آورده است.

در ادامه مراسم مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس نیز طی سخنانی بیان کرد: استان فارس به عنوان سومین شهر مذهبی ایران مطرح است و مقبره های زیادی از امامزادگان ما در این استان قرار دارد.

حجت الله یراق طلایی عنوان کرد: به خاطر این موضوع ورزشکاران ما نیز باید در عرصه اخلاق در سطح کشور پیشرو و الگو باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم توسعه ورزش همگانی در استان فارس، اظهار داشت: مدیران ورزشی استان می توانند با توسعه ورزش هگانی زمینه رشد ورزش قهرمانی را نیز فراهم کنند.

در انتهای مراسم نیز از ورزشکاران نمونه و ملی استان در رشته های مختلف تجلیل شد.