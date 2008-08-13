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۲۳ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۳۶

کشف بزرگترین محموله قاچاق فیلم در استان تهران

تیم‌های عملیاتی ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سینمایی یک مراکز عمده تکثیر و توزیع فیلم‌های غیرمجاز ایرانی و خارجی را روز گذشته در تهران، رباط کریم و شهریار شناسایی و کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این عملیات که با همکاری پلیس امنیت تهران بزرگ انجام شد، بیش از 30 هزار فیلم کپی غیرمجاز ایرانی و خارجی در معامله‌ای میان پنج فروشنده و خریداری که با هماهنگی ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سینمایی و پلیس امنیت تهران بزرگ در محل مورد نظر واقع در اتوبان ارتش حضور داشت، کشف و ضبط و افراد متخلف دستگیر شدند.

در این اقدام و بازجویی‌هایی که از افراد متخلف به عمل آمد، بیش از یک میلیون فیلم غیرمجاز از شرکت توزیع‌کننده فیلم‌های کپی و غیرمجاز در تهران و بالغ بر پانصد هزار حلقه سی دی غیرمجاز از انبار عمده تکثیر و توزیع فیلم‌های ایرانی و خارجی در رباط کریم شناسایی و کشف شد.

کد مطلب 732519

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