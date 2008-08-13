کشف بزرگترین محموله قاچاق فیلم در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در این عملیات که با همکاری پلیس امنیت تهران بزرگ انجام شد، بیش از 30 هزار فیلم کپی غیرمجاز ایرانی و خارجی در معامله‌ای میان پنج فروشنده و خریداری که با هماهنگی ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سینمایی و پلیس امنیت تهران بزرگ در محل مورد نظر واقع در اتوبان ارتش حضور داشت، کشف و ضبط و افراد متخلف دستگیر شدند.

در این اقدام و بازجویی‌هایی که از افراد متخلف به عمل آمد، بیش از یک میلیون فیلم غیرمجاز از شرکت توزیع‌کننده فیلم‌های کپی و غیرمجاز در تهران و بالغ بر پانصد هزار حلقه سی دی غیرمجاز از انبار عمده تکثیر و توزیع فیلم‌های ایرانی و خارجی در رباط کریم شناسایی و کشف شد.