به گزارش خبرگزاری مهر، "ایهود باراک" در گفتگو با رادیو رژیم اسرائیل با اعلام این مطلب در ادامه گفت: در شرایط فعلی آمریکا با هرگونه اقدام نظامی علیه ایران مخالف است.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ادامه افزود: آمریکا حاضر نیست به ما اجازه حمله به ایران را بدهد.

باراک در ادامه با طرح این ادعا که هنوز تمام گزینه ها در برابر ایران روی میز هستند، گفت: اما در این زمان باید برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک کار کرد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در حالی از مخالفت آمریکا با اقدام نظامی علیه ایران خبر می دهد که صبح امروز نیز روزنامه هاآرتص از مخالفت آمریکا با درخواست این رژیم با تجهیز نظامی تل آویو برای حمله به ایران خبر داده بود.