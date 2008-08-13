به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی ظهر امروز در مراسم افتتاح رواق دارالحجه حرم مطهر رضوی در بخش دیگری از سخنانش، با بیان اینکه از مجموعه تلاش های عمرانی و طرح های توسعه ای آستان قدس رضوی در بارگاه ملکوتی ثامن الحجج(ع) می توان فیلم ها و داستان های بسیاری تولید کرد، افزود: این آستان مقدس بدون حمایت های مالی دولت روی پای خود ایستاده و این خدمات را برای زائران مهیا کرده است.

هاشمی رفسنجانی با اشاره به مدیریت غیر صحیح موقوفات آستان قدس رضوی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: در گذشته بدون در نظر گرفتن نیات واقفین موقوفات در اختیار برنامه ها و پروژه های دولتی قرار می گرفت.

وی ادامه داد: پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران با مدیریت موفق تولیت آستان قدس رضوی، بخش عمده ای از اراضی که به اموال دولتی در آمده بود از سوی دولت های جمهوری اسلامی با عشق و ارادت به این دستگاه مقدس داده شد.

هاشمی رفسنجانی با اشاره به دوران مدیریت اجرایی خود، تصریح کرد: بعد از دوران جنگ ما با اطلاع از اینکه می دانستیم دولت به آستان قدس رضوی بدهکار است و با اطلاع از اینکه دولت به خاطر جنگ بودجه کافی نداشت اما مصوبه ای تدوین شد که به تدریج بدهی های استان قدس رضوی پرداخت شود، به تدریج هم پرداخت شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به ساخت بنای شکوهمند رواق دارالحجه، آن را حاصل تلاشهای شبانه روزی متخصصان، مهندسان و هنرمندان ولایتمدار دانست و افزود: به واقع ساخت این رواق در زیر صحن عتیق حرم مطهر رضوی کار بزرگی است که الگوی ساخت ان در دنیا وجود ندارد.

