آذربایجان غربی قابلیتهای زیادی در ورزش فوتبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جمشید محمد زاده بعد از ظهر امروز در دیدار با رئیس هیئت فوتبال و مربی جدید تیم فوتبال استان با تقدیر از حضور بهمن صالح نیا از مربیان با سابقه فوتبال کشور اظهار داشت: در آذربایجان غربی استعدادهای خوبی در زمینه فوتبال وجود دارد که باید آنان را حمایت کرد.

وی با اشاره به برگزاری تورنمنت بین المللی فوتبال در ارومیه نیز بیان داشت: برگزاری این گونه مسابقات نشاط و شادابی را در جامعه احیاء می کند و علاقه مندان به رشته ورزشی فوتبال می توانند از برگزاری این مسابقات بهره لازم را ببرند.

وی با بیان اینکه دولت نهم ورزش را در استان فراگیر کرده است، خاطرنشان کرد: با روی کار آمدن دولت نهم امکانات ورزشی در شهرستان های کشور توزیع و این مسئله موجب فراگیر شدن فعالیتهای ورزشی شده است.

محمدزاده با اشاره به توسعه اماکن ورزشی در آذربایجان غربی نیز بیان داشت: هم اکنون ورزشگاه 15 هزار نفری فوتبال در ارومیه در حال احداث است که با بهره برداری از آن، فضای خوبی برای فوتبال استان فراهم خواهد شد.

مربی جدید تیم فوتبال آذربایجان غربی نیز در این دیدار اظهار داشت: بدون هیچ قراردادی و به عشق مردم آذربایجان غربی به ارومیه آمدم.

بهمن صالح نیا ادامه داد: من فوتبال آذربایجان غربی را خوب می شناسم و با قابلیتهای آن آشنا هستم و به عشق مردم این منطقه و برای خدمت به فوتبال آذربایجان غربی به ارومیه آمدم.

وی توسعه ورزش را سبب شادابی و سلامت جامعه دانست و اظهار داشت: خوشبختانه حرکتهای خوبی در دولت نهم در این زمینه صورت گرفته است.

رئیس هیئت فوتبال آذربایجان غربی نیز در این جلسه با ارائه گزارش از فعالیتهای صورت گرفته در هیئت فوتبال در ماه های اخیر خواستار حمایت بیشتر مسئولان استان از توسعه ورزش فوتبال در آذربایجان غربی شد.