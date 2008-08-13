برای پاسخ به سئوال نمایندگان؛ وزیران امور خارجه و بهداشت به صحن علنی مجلس فراخوانده شدند

وزیران امور خارجه و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برای پاسخگویی به سئوالات نمایندگان مجلس در هفته های آتی در صحن علنی حاضر خواهند شد .