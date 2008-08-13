وزیران امور خارجه و بهداشت به صحن علنی مجلس فراخوانده شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، موسی قربانی عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان جلسه علنی امروز موارد وصول شده به هیئت رئیسه را قرائت کرد.
بر اساس این گزارش سئوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه از وزیر بهداشت، در خصوص علت عدم صدور مجوز خرید دستگاه ام آر آی توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام وصول شد.
همچنین سئوال داریوش قنبری نماینده ایلام از وزیر خارجه در مورد کوتاهی این وزارتخانه در دریافت خسارت جنگ تحمیلی و همچنین سئوال مصطفی کواکبیان نماینده سمنان از وزیر خارجه در مورد علت ضعف دیپلماسی این وزارتخانه در کشور اردن اعلام وصول شد.
طرح دریافت یارانه ها و بهای خدمات شهری و روستایی از نیروی کار شاغل در کشور نیز اعلام از دیگر موارد اعلام وصول شده بود .
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