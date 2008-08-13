به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، منصور آرامی، ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: بیش از 80 درصد هزینه های لازم برای اجرای این پروژه ها از محل درآمدهای شهرداری بندرعباس صورت گرفته و در نحوه اجرای آنها توسعه متوازن شهر و توجه به همه مناطق شهری مورد توجه جدی بوده است.

وی افزود: پروژه ها شامل 170 هزار مترمربع جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر و کوچه های محلات، 40 هزار مترمربع روکش آسفالت معابر اصلی شهر، اجرای 5/2 هکتار فاز دوم پارک ساحلی غدیر، 16 هزار مترمربع فضای سبز محله ای، 680 مترمربع بلوار 30 متری یاس، 37 هزار مترمربع پارک ورزش، 900 مترمربع بازار دوم ماهی فروشان بندرعباس در محله نخل ناخدا، یک هزار و 600 مترمربع بلوار سی متری باغ منیر، هشت هزار مترمربع زمین ورزشی شامل پنج زمین چمن مصنوعی، بهسازی بوستان شهید سایانی به مساحت 15 هزار مترمربع، پارک ترافیک پنج هزار مترمربعی شرق پارک دولت، سالن ورزشی یابان دانشگاه به مساحت پنج هزار مترمربع، پایانه مسافربری درون استانی بلوار امام حسین(ع)، احداث خیابان نوروز به طول 750 متر، احداث کتابخانه گلشهر جنوبی به مساحت یک هزار مترمربع، تملک و ساخت خیابان 12 متری شهید شاهی به طول 300 متر و پل هوایی سه طرفه عابر پیاده میدان برق به طول 70 متر است که در هفته دولت از آنها بهره برداری خواهد شد.

شهردار بندرعباس تاکید کرد: دهها پروژه متعدد دیگر نیز در حوزه ساخت بوستان های محلی، اصلاح ساختار ترافیکی شهر، احداث پلهای جدید عابر پیاده و ایجاد خیابانها و بلوارها و زمینهای ورزشی جدید در حال اجراست که به مرور انجام در فصلهای زمانی آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد.