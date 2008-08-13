به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در این نمایشگاه بالغ بر 60 شرکت تولیدی، صادراتی، بازرگانی داخلی و نمایندگی هایی از کشورهای چین و ترکیه در فضایی به وسعت هفت هزار متر مربع دستاوردهای خود را در زمینه های صنعت مبلمان، دکوراسیون و معماری داخلی و بر اساس معیارهای بازار و مشتریان ئر معرض بازدید قرار می دهند.

معاون شرکت نمایشگاههای بین اللملی کاسپین در حاشیه برگزاری این نمایشگاه به خبرنگار مهر در زنجان گفت: پتانسیل صنعت مبلمان ایران با در اختیار داشتن بیش از 50 هزار واحد صنفی و 7/7 درصد از نیروهای کار کشور بسیار چشمگیر است به طوری که حجم ارزش سالانه بازار مبل در کشور دو هزار میلیارد تومان در سال است.

بهروز الفت افزود: طرف عمده صادرات صنعت مبل ایران به کشورهای عراق، عربستان، افغانستان و سایر کشورهای خاورمیانه هستند که در سال گذشته بالغ بر 25 میلیون دلار ارزش صادرات به این کشورها بوده است.

وی ادامه داد: مرکز آمار ایران حدود 226 واحد تولید صنعتی مبلمان با اشتغال نزدیک 10 هزار نفر در کشور وجود دارد و طبق گزارش اتحادیه درودگران تعداد 46 هزار و 700 واحد رسمی در زمینه صنایع چوب و 117 هزار نفر در این کارگاهها مشغول فعالیت هستند.

همزمان با این نمایشگاه اولین نمایشگاه تجهیزات ورزشی نیز برگزار می شود.

این نمایشگاه از کلیه متخصصان و علاقمندان صنایع مزبور از تاریخ 23 تا 27 مرداد ماه سال جاری و از ساعت 16 تا 22 برای بازدید در محل نمایشگاههای بین المللی کاسپین در شهر زنجان دعونت به عمل می آورد.