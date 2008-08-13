به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه سایپا امروز اسامی 29 بازیکن تیم فوتبال این باشگاه را از طریق دورنگار و پست DHL به کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی ارسال کرد.

همچنین نسخه ای از اسامی بازیکنان تیم فوتبال سایپا دراختیار کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال قرارگرفت تا از این طریق به AFC ارسال شود. آخرین مهلت تعیین شده ازسوی AFC برای اعلام اسامی بازیکنان تیم سایپا، یکشنبه هفته آینده 27 مرداد تعیین شده بود.

دیدار رفت و برگشت تیم های فوتبال سایپا ایران و کوروچی ازبکستان در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به ترتیب طی روزهای 27 شهریور و 3 مهرماه به ترتیب در تهران و تاشکند برگزارخواهد شد.

دیدار رفت تیم های فوتبال سایپا و کوروچی را نجم طلعت از لبنان قضاوت خواهد کرد.