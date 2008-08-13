به گزارش خبرنگار مهر در تنکابن، حجت الاسلام رحمت رضوی راد بعد از ظهر چهارشنبه در گردهمایی روسای ادارات تبلیغات اسلامی مازندران در تنکابن افزود: متاسفانه پس از گذشت سی سال از انقلاب هنوز هیچ بانک اطلاعاتی کاملی از امکانات و فعالیت های فرهنگی در کشور ایجاد نشده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه آمار اطلاعات فرهنگی شهرستانهای استان بسیار ناقص است این اداره کل نرم افزاری را ایجاد کرده که قابلیت تجمیع تمام اطلاعات را دارد.

رضوی راد اطلاعات موجود در این نرم افزار را در حوزه های مساجد، خانه های عالم، هیئت های مذهبی، مداحان، اقشار تاثیرگذار، مساجد محوری و حوزه های علمیه برشمرد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران تشکیل بانک اطلاعاتی را یکی از مهمترین ابزار تصمیم گیری درست در مسائل مربوط به حوزه فرهنگ خواند.

وی با اشاره به نزدیکی دهه نکوداشت و غبار روبی مساجد و تقارن آن با روز جهانی مسجد عنوان کرد: تجلیل از خدمتگزاران مساجد در کلیه شهرستانهای استان یکی از مهمترین برنامه های این معاونت در این دهه است.

رضوی راد همچنین از دعوت سخنرانان بزرگ کشوری به استان خبر داد و افزود: برنامه ریزی جهت اعزام این سخنرانان به شهرستانها انجام شد که در هفته مهدویت اقدام می شود.