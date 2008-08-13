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۲۳ مرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۲۵

بوستانهای شمال تهران به دستگاههای ورزشی مجهز شدند

به منظور ترویج فرهنگ تندرستی و توسعه ورزش های همگانی، بوستان های شمال تهران به دستگاههای بدنسازی و ورزشی مجهز شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره فضای سبز منطقه یک شهرداری تهران اظهار داشت: این اقدام با فضاسازی  و فراهم نمودن امکانات مناسب در بوستان های صدر،گل محمدی، مهر، قلمستان، موعود، ریحانه، نگین، آدینه، کوهسار، تله کابین توچال، ثامن، گلزار، نفت، گلدانی و ازگل با نصب 315 دستگاه بدنسازی انجام شد.

مهندس محمود معماری افزود: در سال گذشته 12 مجموعه 21 دستگاهی در بوستان های منطقه نصب  و از ابتدای سال تا کنون نیز 15 مجموعه از وسایل بدنسازی در 15 بوستان آماده استفاده شهروندان شد و تا پایان سال، پیش بینی می شود که 35 مجموعه دیگر نصب شود.

معماری با تاکید بر اینکه دستگاههای ورزشی که در پارکها نصب می شوند بر اساس استانداردهای بین المللی روز و ساخت شرکتهای تولیدکننده داخلی است از شهروندان خواست ابتدا راهنمای استفاده از این وسایل را که بر روی آنها نصب شده مطالعه کنند وسپس استفاده نمایند تا از حداکثر امکانات آنها به درستی بهره ببرند.

کد مطلب 732606

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