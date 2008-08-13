جشنواره نشریات پیشگامان بسیج کشور در مشهد آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، پاسدار مهدی قدیمی، مدیر انتشارات سازمان بسیج دانش آموزی در حاشیه این مراسم افزود: از بین نشریات ارسال شده 40 درصد نشریات دیواری و 60 درصد تجربی در بخش جشنواره شرکت کرده اند که در مرحله اول ملاک انتخاب نشریات شکل و محتوای آن بود که مورد بررسی قرار گرفت و در پایان 41 اثر به عنوان نشریات برگزیده انتخاب و به اثرات برتر هدایایی نیز تعلق گرفت.

وی با اشاره به افزایش 300 درصدی کمیت و 30 درصدی کیفیت نشریات بسیج نسبت به سال گذشته افزود: امید است روز به روز نشریات بسیج پر بارتر و تاثیر گذارتر چاپ و در اختیار آحاد دانش آموزان قرار گیرد.

وی بیان داشت: نشریات بسیج این توان را دارد تا در جشنواره هایی که در سطح کشور منتشر می شود، بدرخشند.

فراخوان برگزاری جشنواره نشریات در نیمه دوم سال 86 منتشر شد و در سه مرحله و با حضور 550 عنوان نشریه در بخش نشریات دیواری و تجربی پیگیری شد.