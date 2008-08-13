وزارت بهداشت برای پیشگیری از بیماری وبا هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر ، دراطلاعیه وزارت بهداشت بر استفاده از آب مطمئن و سالم تاکید شده و آمده است: دقت در سلامت آب و مواد غذایی و استفاده مناسب از سرویس های بهداشتی در طول سفر الزامی است.

همچنین بر استفاده از آب آشامیدنی سالم و عدم استفاده از یخ های قالبی که در مکان های غیر بهداشتی عرضه می شود تاکید شده و خاطر نشان شده است که هموطنان در هنگام مسافرت از خوردن آب چاه ها، چشمه ها و برکه ها خودداری کرده وحتما از آب آشامیدنی سالم و آب بطری استفاده نمایند و در صورت عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم، آب را به مدت یک دقیقه بجوشانند.

دراطلاعیه وزارت بهداشت بر لزوم رعایت بهداشت فردی و شستن دستها قبل از آماده کردن و خوردن غذا و بعد از استفاده از دستشویی تاکید شده و به خانواده ها توصیه شده است که به کودکان خود اجازه بازی در استخرهای آب کثیف یا محل تجمع آب های مانده را ندهند.

سبزیجات، کاهو و کلم که احتمال آلودگی آنها بیشتر است را باید قبل از استفاده به مدت 5 دقیقه با استفاده از محلولهای شوینده انگل زدایی و با استفاده از محلول های ضد عفونی کننده گندزدایی کرد.

در ادامه این اطلاعیه از هموطنان خواسته شده است که از مصرف سبزی و سالاد در مراکز عرضه غذا و رستورانهایی که به بهداشتی بودن آنها مشکوک می باشند خودداری کنند و در صورت مشاهده موارد غیر بهداشتی مراتب را به مراکز بهداشتی درمانی مربوطه گزارش کنند.

وبا یک بیماری واگیر عفونی است که همه ساله در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما شایع است.

در سال جاری نیز تا کنون 58 مورد ابتلا به این بیماری گزارش شده است و با توجه به اینکه خطر این بیماری از این پس که شدت گرمای هوا کم می شود بیشتر است مراقبت مردم برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری به مراتب بیشتر شود.