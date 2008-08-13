اخبار کوتاه فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم از تولیدات مرکز سیمافیلم است و رسانه بین‌الملل سیما عرضه بین‌المللی آن را بر عهده دارد. در این جشنواره که اول تا هفتم شهریورماه در لندن برگزار می‌شود فیلم‌هایی از سنگاپور، چین، اندونزی و کره جنوبی به نمایش درمی‌آیند.





اتوبوس شب

"اتوبوس شب" یازدهمین حضور بین‌المللی خود را تجربه می‌کند و به زودی در جشنواره‌هایی در کشورهای چین، آمریکا و سوئد نیز به نمایش درمی‌آید.

- فیلم "هر شب تنهایی" ساخته رسول صدرعاملی در بخش "سینمای دنیا" سی و دومین جشنواره بین‌المللی مونترال به نمایش درمی‌آید. این فیلم از تولیدات شبکه اول سیماست و رسانه بین‌الملل سیما پخش بین‌المللی آن را به عهده دارد.

"هر شب تنهایی" به زودی در آمریکا و چین نیز به نمایش درمی‌آید. سی و دومین جشنواره جشنواره بین‌المللی فیلم مونترال از 31 مرداد تا یازدهم شهریور برگزار می‌شود.