اخبار کوتاه فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم از تولیدات مرکز سیمافیلم است و رسانه بینالملل سیما عرضه بینالمللی آن را بر عهده دارد. در این جشنواره که اول تا هفتم شهریورماه در لندن برگزار میشود فیلمهایی از سنگاپور، چین، اندونزی و کره جنوبی به نمایش درمیآیند.
اتوبوس شب
"اتوبوس شب" یازدهمین حضور بینالمللی خود را تجربه میکند و به زودی در جشنوارههایی در کشورهای چین، آمریکا و سوئد نیز به نمایش درمیآید.
- فیلم "هر شب تنهایی" ساخته رسول صدرعاملی در بخش "سینمای دنیا" سی و دومین جشنواره بینالمللی مونترال به نمایش درمیآید. این فیلم از تولیدات شبکه اول سیماست و رسانه بینالملل سیما پخش بینالمللی آن را به عهده دارد.
"هر شب تنهایی" به زودی در آمریکا و چین نیز به نمایش درمیآید. سی و دومین جشنواره جشنواره بینالمللی فیلم مونترال از 31 مرداد تا یازدهم شهریور برگزار میشود.
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