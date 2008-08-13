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۲۳ مرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۴۴

اخبار کوتاه فرهنگی

اخبار کوتاه فرهنگی

فیلم "اتوبوس شب" ساخته کیومرث پوراحمد در جشنواره فیلم‌های آسیایی لندن به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم از تولیدات مرکز سیمافیلم است و رسانه بین‌الملل سیما عرضه بین‌المللی آن را بر عهده دارد. در این جشنواره که اول تا هفتم شهریورماه در لندن برگزار می‌شود فیلم‌هایی از سنگاپور، چین، اندونزی و کره جنوبی به نمایش درمی‌آیند.



اتوبوس شب

"اتوبوس شب" یازدهمین حضور بین‌المللی خود را تجربه می‌کند و به زودی در جشنواره‌هایی در کشورهای چین، آمریکا و سوئد نیز به نمایش درمی‌آید.

- فیلم "هر شب تنهایی" ساخته رسول صدرعاملی در بخش "سینمای دنیا" سی و دومین جشنواره بین‌المللی مونترال به نمایش درمی‌آید. این فیلم از تولیدات شبکه اول سیماست و رسانه بین‌الملل سیما پخش بین‌المللی آن را به عهده دارد.

"هر شب تنهایی" به زودی در آمریکا و چین نیز به نمایش درمی‌آید. سی و دومین جشنواره جشنواره بین‌المللی فیلم مونترال از 31 مرداد تا یازدهم شهریور برگزار می‌شود.  

کد مطلب 732620

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