به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه "تو می‌آیی" کاری از گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه تهران است که به مدت 150 دقیقه شب و روز ولادت پخش می‌شود. در این برنامه میهانان ویژه ای از هنرمندان، نویسندگان، شاعران، بازیگران، صاحب نظران خارجی و افرادی که در زمینه فرهنگ انتظار و مهدویت و امام عصر (عج) صاحب اثر هستند، حضور دارند.

دکتر مولانا، عبدالجبار کاکایی، پوراکرامی و...از کازشناسان ومیهمانان این ویژه برنامه هستند. در بخش کارگاه تلویزیونی آثار خوشنویسی ، نقاشی ، عکاسی و ..... هنرمندان باموضوع امام زمان به نمایش گذاشته می‌شود. پخش نماهنگ شاد ومفرح به همرام سایر آیتم‌های ویژه از دیگر بخش‌های این برنامه است.

"در انتظار خورشید" نام برنامه دیگری است که از گروه معارف در شب و روز ولادت به مدت 10 دقیقه پخش می‌شود. این برنامه در بخش معرفی کتاب به معرفی کتبی که درباره امام زمان چاپ شده‌اند، می پردازند. در بخش کارشناسی، حجت الاسلام ادیب یزدی و شجاعی درباره شخصیت وزندگانی امام زمان (عج) سخن می گویند.

همچنین گروه فرهنگ و معارف در این روز با پخش برنامه‌هایی چون "تا نیایش" به صورت ویژه، سخنرانی مذهبی حجت اسلام سید مهدی طباطبایی و مولودی‌هایی با نوای میردامادی، کریمی، طاهری و کلیپ موسیقی های شاد به استقبال این روز می‌روند.