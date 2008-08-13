روسیه پیشروی نظامیان خود به سمت تفلیس را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اکازگولادز، معاون وزارت کشور گرجستان در یک نطق تلویزیونی خبر پیشروی تانک های روسیه به گرجستان را رد کرد.

ژنرال آناتولی نوگوویتسین، یک فرمانده ارشد روسیه هم خبر پیشروی تانک ها و پرسنل روسیه به سمت پایتخت گرجستان را تکذیب نمود.



رسانه های غربی که سعی دارند مسکو را متجاوز و غیرقابل مذاکره نشان دهند اعلام کرده بودند: ستونی از تانک ها و نفربرهای روسیه شهر گوری گرجستان را ترک و به سمت تفلیس در حرکت هستند.

خبرنگار خبرگزاری فرانسه، تعداد این تانک ها را 60 عدد و موقعیت آنها را 10 کیلومتری خارج گوری به سمت تفلیس عنوان کرده بود.

در پی حرکت ارتش گرجستان به سمت منطقه خودمختار و مورد اختلاف اوستیای جنوبی، از آنجا که روسیه این منطقه را به سبب ساکنان روس آن مورد حمایت قرار می دهد برای ممانعت از نسل کشی اهالی این منطقه ارتش خود را وارد اوستیا کرد و طی پنج روز درگیری که بین دو طرف صورت گرفت صدها نفر کشته و هزاران نفر دیگر نیز آواره شدند.

همچنین در ادامه رایزنی های بین المللی برای آتش بس، روز گذشته دیمیتری مدودوف، رئیس جمهور روسیه آتش بس اعلام کرد.

با وجود اعلام آتش بس از سوی دو طرف هنوز درگیری پراکنده ادامه دارد و از آنجا که گرجستان بزرگترین متحد آمریکا در جمهوری های سابق شوروی سابق است جنگ مسکو-تفلیس دامنه تنش ها بین ایالات متحده و روسیه را افزایش داده است.