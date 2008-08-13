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۲۳ مرداد ۱۳۸۷، ۱۹:۴۸

راهکارهای افزایش ایمنی حمل و نقل جاده ای در بندرانزلی بررسی شد

رشت - خبرگزاری مهر: همایش یک روزه ای با هدف مدیریت ترافیک و کاهش تصادفات جاده ای در راستای افزایش ایمنی و حمل و نقل جاده ای عصر چهارشنبه در بندرانزلی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرانزلی در این همایش جمعی از کارشناسان، معاونین، مدیران کل حمل و نقل و پایانه های استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، همدان، قزوین، مازندران، گیلان و گلستان حضور دارند.

در این همایش به بررسی راههای نوین مدیریت ترافیک از جمله کنترل نامحسوس وسایط نقلیه، تحلیل تصادفات، مدیریت توزین وسایط نقلیه باری، مدیریت سرعت و ایجاد کمیته های ایمنی با حضور بالاترین مقام استانی پرداخته می شود.

مدیرکل حمل ونقل و پایانه های استان گیلان در این همایش عنوان کرد: با توجه به اینکه 230هزار وسیله نقلیه باری و حدود 55 هزار وسیله نقلیه عمومی مسافری در کشور وجود، برگزاری این گونه همایش ها و مدیریت صحیح ترافیک باعث می شود، تلفات انسانی به طور قابل توجهی کاهش یابد و مدیریت مالی برای توسعه بهسازی ناوگان حمل و نقل و زیر ساختهای حمل و نقل با شیوه های جدید امکان پذیر شود.

استان گیلان با بیش از 9 هزار کیلومتر جاده از مسیرهای اصلی کریدور بین المللی شمال - جنوب است که نقش تاثیر گذاری در حمل و نقل، مسافربری و توسعه اقتصادی کشور دارد.

کد مطلب 732652

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