راهکارهای افزایش ایمنی حمل و نقل جاده ای در بندرانزلی بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرانزلی در این همایش جمعی از کارشناسان، معاونین، مدیران کل حمل و نقل و پایانه های استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، همدان، قزوین، مازندران، گیلان و گلستان حضور دارند.

در این همایش به بررسی راههای نوین مدیریت ترافیک از جمله کنترل نامحسوس وسایط نقلیه، تحلیل تصادفات، مدیریت توزین وسایط نقلیه باری، مدیریت سرعت و ایجاد کمیته های ایمنی با حضور بالاترین مقام استانی پرداخته می شود.

مدیرکل حمل ونقل و پایانه های استان گیلان در این همایش عنوان کرد: با توجه به اینکه 230هزار وسیله نقلیه باری و حدود 55 هزار وسیله نقلیه عمومی مسافری در کشور وجود، برگزاری این گونه همایش ها و مدیریت صحیح ترافیک باعث می شود، تلفات انسانی به طور قابل توجهی کاهش یابد و مدیریت مالی برای توسعه بهسازی ناوگان حمل و نقل و زیر ساختهای حمل و نقل با شیوه های جدید امکان پذیر شود.

استان گیلان با بیش از 9 هزار کیلومتر جاده از مسیرهای اصلی کریدور بین المللی شمال - جنوب است که نقش تاثیر گذاری در حمل و نقل، مسافربری و توسعه اقتصادی کشور دارد.