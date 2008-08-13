به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامحسین الهام که در پایان نخستین کارگاه آموزشی تخصصی مدیران روابط عمومی دستگاههای اقتصادی سخن می گفت روابط عمومی را نهادی حساس و کلیدی برای تعامل آگاهانه با افکار عمومی دانست و افزود : فراگیری روشها و فنون جدید ارتباطی در کنار تقویت باورهای قلبی به اهداف دولت باعث می شود روابط عمومیها به طور روزافزون در انجام ماموریتهای خود موفقیتهای بیشتری کسب کنند.

سخنگوی دولت با اشاره به اهتمام دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت به سازماندهی و تقویت هماهنگی میان روابط عمومیهای دستگاههای دولتی گفت : تشکیل کمیسیونهای تخصصی در زیر مجموعه شورای هماهنگی روابط عمومیها ابتکاری ارزنده برای تقویت هماهنگی و هدفمند شدن فعالیت روابط عمومیهاست که باید حضور و مشارکت فعال همه روابط عمومیهای دستگاههای دولتی با قوت ادامه پیدا کند.

سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی نیز در این مراسم با اشاره به پیچیدگی و ویژگیهای عرصه رسانه در جهان امروز استفاده مناسب از ظرفیتهای رسانه ای برای بیان نکات مثبت و خدمات را یکی از چالشهای این امر در سطح جهانی دانست و افزود : ایجاد فضای مناسب برای دریافت پیام مخاطبان یکی از وظایف سخت روابط عمومیهاست که برای انجام آن ضرورت دارد سطح دانش و تخصص روابط عمومیها تقویت شود.

نخستین کارگاه آموزشی تخصصی مدیران روابط عمومیهای دستگاههای اقتصادی از سوی کمیسیون اقتصادی و زیربنایی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در محل مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن کشور روز گذشته برگزار شد.